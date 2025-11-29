ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日、汚職対策機関の捜査を受け、事実上の政権ナンバー２で最側近のアンドリー・イェルマーク大統領府長官を解任した。

ロシアとの戦闘終結に向けた米国との交渉でも中心的な役割を担ってきた人物で、今後の和平協議に影響する可能性がある。

ゼレンスキー氏は２８日夜の演説で、イェルマーク氏の解任を巡り、「団結を失えば、全てを失う危険がある」と国民に結束を呼びかけた。具体的な解任理由は説明せず、「あらゆるうわさや臆測を排除したい」と述べるにとどめた。

イェルマーク氏を巡っては、国営原子力企業エネルゴアトムが絡む政府高官の汚職疑惑を捜査する汚職対策機関が２８日、自宅を捜索していた。イェルマーク氏が辞表を提出し、ゼレンスキー氏が長官職を解任する大統領令を出した。

イェルマーク氏はゼレンスキー氏の長年の盟友で、政権の実力者として影響力を振るってきた。汚職疑惑と解任は、ゼレンスキー氏にとって大きな打撃だ。２９日にイェルマーク氏の後任の選任にあたる方針だ。

和平協議は、ルステム・ウメロフ国家安全保障国防会議書記らが担う。ウメロフ氏は２９日、代表団が米国との和平協議のため、米フロリダ州に向かったとＳＮＳで明らかにした。米ニュースサイト・アクシオスによると、当初、協議にはイェルマーク氏も参加する予定だった。

タス通信によると、露大統領報道官は２８日、今回の解任について「汚職スキャンダルが引き起こした深刻な政治的危機」と非難した。