【国際親善試合】日本女子代表 3−0 カナダ女子代表（11月29日／長崎スタジアムシティ）

【映像】猛プレスでGKからボール強奪→無慈悲な全力シュート

サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）のFW田中美南が、相手GKからボールを強奪して無人のゴールに全力シュート。ストライカーの力強いゴールにファンが歓喜している。

11月29日に長崎スタジアムシティで、なでしこジャパンは親善試合でカナダ女子代表と対戦。MF谷川萌々子やMF藤野あおばをはじめ若き才能が躍動し、東京オリンピック金メダルの強豪を3−0で撃破した。

51分の2点目は、CF田中の献身的なプレッシングから生まれた。MF宮澤ひなたがDFジェイド・リヴィエールに寄せると、ボールはGKケイレン・シェリダンのもとへ。そこに連動した田中が激しくアプローチする。一気に距離を詰め、切り返しにも鋭く食らいついてボールを強奪し、最後は左足での全力シュートを無人のゴールに突き刺した。田中の猛烈なプレッシングに屈し、失点したシェリダンは、頭を抱え、唖然として様子を見せていた。

「頼りになる日本のストライカー！」 の声も

このゴールにファンはSNS上で、「GKからボールを奪ってすんばらしいゴール！」「ゼロ距離カウンター」「そんな思い切り蹴らんでも」「ワントップをずっと張ってるだけある」「ボールしっかり追えてたもんね」「頼りになる日本のストライカー！」「GKからボールぶんどってゴールにぶち込む田中美南かっこいいw」「田中美南＝前田大然」「ナイスプレス」「根性のスーパーゴール」「ナイス予測！」と喜びの声を綴っていた。

現在31歳の田中は、2013年3月になでしこジャパンデビュー。2021年東京オリンピック、2023年女子ワールドカップ、2024年パリオリンピックなどに出場し、95試合・44得点の実績を残しているストライカーだ。今年に入って誕生したニルス・ニールセン監督体制でも不動のCFに君臨し、このカナダ戦では1ゴール・1アシストと際立った活躍を見せた。

（ABEMA／なでしこジャパン）

