ある日、おばあちゃんと飼い主さんと一緒に買い物に来たとらちゃん。途中おばあちゃんがトイレへ行ってしまった時の、寂しそうな表情が、あまりにも可愛すぎると反響を呼びました。

「とらちゃん大丈夫だよ、抱きしめてあげたい」「凄い探してるよね」と評判となり、31万回以上再生されています。

【動画：おばあちゃんと買い物に来た犬→途中でトイレに行くと…絵に描いたような『ぴえん顔』】

みんなで買い物に来たとらちゃん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『shibadog_tora』へ投稿された、柴犬「とらちゃん」の様子です。ある日、大好きなおばあちゃん。そして飼い主さんと一緒に買い物に来たとらちゃんでしたが、思いがけない出来事が起こったのだとか。

一緒におばあちゃんを待っていた飼い主さんがふと見ると、そこにはカートの中で心細そうにしているとらちゃんの姿が。どうやらおばあちゃんがいなくなったことに気づいたようです。

ぴえん顔になってしまったとらちゃん

Instagramアカウント『shibadog_tora』には笑顔のとらちゃんが数多く公開されていて、「笑顔がいい」とコメントをもらうことも多いというとらちゃん。ところがこの時ばかりは、さすがに笑顔ではなかったといいます。

おばあちゃんを探しているのか、周りをキョロキョロしているとらちゃんは、絵に描いたような『ぴえん顔』。どうやら「おばあちゃんどこ行ったの、大丈夫？」ととても心配してくれていたようです。

とらちゃんの笑顔を守りたい！

そんなとらちゃんの笑顔はというと、ちょこっと出ている舌も含めて「笑顔がいい」とのコメントが届くのも納得の愛らしさ。たくさん愛されているのが伝わってくる幸せそうな笑顔を、これからもたくさん見せてもらいたいです。

ところが、とらちゃんは雷が苦手で、その怯えぶりは飼い主さんが心配するほどなのだとか。抱っこすると余計パニックになるため落ち着くのを待つしかないのだそう。とらちゃんのあの笑顔を守るためにも、今後はあまり雷が来ないよう祈っています。

この投稿へは「ぴえんとらちゃん可愛い」「置いていかれたと思っちゃったかな」「不安そうな顔してて健気な様子が可愛いです」「柴ちゃんかわいい」「可愛いから誘拐されたら大変」「優しい」「不安だけど大丈夫 戻ってくるよ」「大好きなおばあちゃんが戻ってきた時は相当に嬉しかったよね」「どれ程愛されているか、この表情に出ていますね」など、とらちゃんのぴえん顔に魅了された視聴者から多くのコメントと4000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『shibadog_tora』では、ちょっぴり覗かせた舌とタレ目がチャームポイントな癒し系の柴犬「とらちゃん」の、可愛すぎる日々の様子がたくさん公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibadog_tora」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。