アルネ・スロット率いるリヴァプールは今節のウェストハム戦で連敗をストップさせることができるだろうか。



昨シーズンのプレミア王者はフロリアン・ヴィルツやアレクサンデル・イサクといった大型補強を行い、今シーズンの優勝候補筆頭と期待も大きかったが、現在は誰もが予想していなかった事態に陥っている。



プレミアリーグでは12試合を終えて6勝6敗で12位に沈んでおり、さらに現在公式戦3連敗中。内容も悲惨で3試合で10失点、すべて3点差で負けているという状況だ。





そんななか、元イングランド代表FWアラン・シアラー氏は英『METRO』にてプレミアリーグ第13節の試合結果を予想しており、ウェストハム対リヴァプールの展望を語っている。同氏はリヴァプールの勝利を予想したが、今の状況では自信が持てないという。「リヴァプールがどうなるか見当もつかない。彼らは失点するだろうし、心配なのは敗戦の内容だ。ウェストハムに乗り込んで勝てると断言するのは、私には到底できない。ウェストハムはボーンマス戦で2-0とリードしながらも、その2点差をふいにした。結局引き分けに持ち込んだが、後半はボーンマスに打ちのめされた。自信はないが、アウェイのリバプールが勝つと予想する」シアラー氏はここ最近のリヴァプールの負け方を懸念しており、17位に沈むウェストハムに勝てると断言はできないと語った。同氏が言っているようにウェストハムは前節2点差から追いつかれドローとなったが、直近3試合は2勝1分と調子をあげている。まずは勝利し、ネガティブな現状を変えたいリヴァプールだが、アウェイでのウェストハム戦で連敗を止め、勝ち点3を手にできるか。