レヴァークーゼンに敗れ、今季の公式戦では早くも5敗目となったマンチェスター・シティ。一時のような圧倒的な強さは失われており、ペップ・グアルディオラ監督は立て直しに着手している。



リーグ4連覇当時と現在を比較すると、シティは得点力のある選手が少ない。3冠を成し遂げた22-23シーズンのリーグ戦ではアーリング・ハーランドとフィル・フォーデンが二桁、フリアン・アルバレスが9ゴール、イルカイ・ギュンドアンが8ゴール、ノルウェー代表FW以外にも点が取れる選手がいた。





一方で12試合を終えた今季のリーグ戦ではハーランドが早々に二桁得点に乗せているが、彼に続く選手がいない。WGのジェレミー・ドク、22-23シーズンには二桁を挙げていたフォーデンは1ゴールずつしか挙げられていない。昨季のリーグ戦のデータを見ると、こちらもハーランドがトップの22ゴール。それに続くのが7ゴールのフォーデン、オマル・マルムシュの2人だった。今季はフォーデンとマルムシュ合わせて未だ1ゴールのみ。マルムシュは今季1ゴールも挙げることができていない。『The Athletic』では今季のマルムシュの状況について、アトレティコ・マドリードへ移籍したフリアン・アルバレスに似ていると言及した。シティはハーランド獲得以降、ほとんどの試合でノルウェー代表FWをCFとして起用している。ただ、近年の過密日程のスケジュールを考えると、彼の代役となるプレイヤーは必要となるが、前述したようにハーランドはほとんどの試合に出場することから、彼の代役はCFと他のポジションを兼ねる必要がある。アルバレスは攻撃的なMFとして起用され、ハーランドと共存した。しかし、重要なゲームで先発に選ばれなかったことから移籍を希望し、現在はアトレティコに在籍している。その後シティはアルバレスの穴埋めを得意の偽9番で補おうとしたが、これに失敗。マルムシュを獲得した。昨季のマルムシュはシーズン後半戦に加わり、リーグ戦では16試合に出場している。そこでは様々なポジションで起用されており、最も出番の多かったポジションはCFと左WGの2つだった(それぞれ5試合ずつ先発)。昨季の終盤はハーランドが負傷しており、その際はCF起用。ケビン・デ・ブライネの偽9番がハマると、次は左サイドでプレイした。今季の布陣を見ると、ハーランドは健在。左ではドクが躍動し、昨季CF、左WGに次いで出場の多かったトップ下ではフォーデンが復調している。ハーランドが好調な今、マルムシュは他のポジションに出場機会を求めるが、そのポジションのライバルも今は好調だ。得点こそ少ないものの、ドクの突破力とフォーデンの創造性は必要といえる。12月に入ると、マルムシュはアフリカネイションズカップで戦列を離れる。ここで決勝まで進めばシティでの8試合を欠場することになり、序盤戦の怪我での離脱期間を合わせると、今季のマルムシュは15試合を欠場する可能性がある。