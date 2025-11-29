¡Èºë¶Ì¤Î´ñº×¡É ²³Àî»ÔÄ¹¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜµ¤Ê±Áõ¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤¯ ¡ØÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Ù
¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì(¥Æ¥ì¶Ì)¤ÎÀµ·î¹±ÎãÆÃÈÖ¡ØÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Ù(26Ç¯1·î1Æü19:00¡Á ¢¨ºÆÊüÁ÷¡§Æ±11Æü19:00¡Á)¤Î¼ýÏ¿¤¬29Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¼«Ëý¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ØÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤è¤ê
Ç¯¡¹Ëá¤¤¬¤«¤«¤ë½Ð¾ì¼Ô¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¤ª·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÀ¯ºâ³¦¿Í¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¸©¤ò±Û¤¨¤Æ¡Èºë¶Ì¤Î´ñº×¡É¤È°¦¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£»Ê²ñ¤ÎËÙÈøÀµÌÀ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È1Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºë¶Ì¸©Ì±¤ÎÊý¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤º¤¤¤Ö¤óÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤È¡¢Àµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢½é²ó¤«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡Ö²¬¹¨¡õ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥ó¥º¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦²¬¹¨¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¡Ö°ËÆ£Èþ»Ò¡õÅìµþ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥ó¥º¡×¤¬±éÁÕ¡£
¥Ð¥ó¥Þ¥¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À°ËÆ£Èþ»Ò¤Ï¡¢²¬¤µ¤ó¤È40Ç¯°Ê¾å¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢ÈþÀî·û°ì¤äµÖ¤ß¤É¤ê¤Î¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£Èþ»Ò¡õÅìµþ¥¯¥ê¥¢¥È¡¼¥ó¥º
ÃíÌÜ¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾®Ìî¹îÅµ²³Àî»ÔÄ¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈþÀî·û°ì¡¢MISIA¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ê¤É´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ËÜµ¤°áÁõ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¨¥ë¥µ¤ÎÊ±Áõ¤Ç¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡ÖLet It Go¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¥«¥é¥³¥ó¤Þ¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ö¤ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëè²ó¡¢½Ð¾ì¼Ô¤äÍè¾ìµÒ¤ÎÊç¶â¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïºë¶Ì¸©Ê¸²½¿¶¶½´ð¶â¤Ø100Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á¤¿´óÉÕ¶âÁí³Û¤Ï3,500Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
1·î11Æü21»þ30Ê¬¤ËºÆÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¶Ì¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç3·îËö¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ØÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Ù¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡¢¨¡Ú¡¡¡ÛÆâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô
1¡§Åìµþ¥¬¥¹(³ô)ºë¶Ì»Ù¼Ò¡¦ÀÄÌÚ·ò»Ù¼ÒÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×
2¡§¹ÔÅÄ»Ô¡¦¹ÔÅÄË®»Ò»ÔÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡ÖÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡×
3¡§YKKAP(³ô)ºë¶Ì»Ù¼Ò¡¦¿åÌî¾´Æó »Ù¼ÒÄ¹¡Ú3¡Û¡¿EXILE¡ÖChoo Choo TRAIN¡×
4¡§È·»³Ä®¡¦¾®ÀîÃÎÌéÄ®Ä¹¡Ú½é¡Û¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¡Ö¤áÁÈ¤Î¿Í¡×
5¡§(³ô)¥³¥Þ¡¼¥à¡¦¾®¾¾·¯·Ã²ñÄ¹¡Ú4¡Û¡¿¡Ö¥³¥Þ¡¼¥à30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡ÁÇ½³Ú àÏ¡¹-¤³¤³¤í¤Þ¡Á¤ë¤¯ ¤³¤É¤â¥Ñ¥ï¡¼GO!!¡Á¡×¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê
6¡§(³ô)ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¦Ê¡²¬Áï¼ÒÄ¹¡Ú5¡Û¡¿¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡×
7¡§ÃáÉã»Ô¡¦À¶ÌîÏÂÉ§»ÔÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿¾®Âô·òÆó feauturing ¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¡Öº£Ìë¤Ï¥Ö¥®¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡×
8¡§ºë¶Ì¸©µÄ²ñ¡¦ÇòÅÚ¹¬¿ÎµÄÄ¹¡Ú½é¡Û¡¿¤Ê¤Ã¤¯¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡ÁFIVE¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¤¥Á¥´¿ä¤·¤Ã¤¹! Í¥¾¡¡Á¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼!¡×
9¡§(³ô)¥·¥¿¥é¶½»º¡¦Àß³ÚÎµÌé¼ÒÄ¹¡Ú2¡Û¡¿Ä¹Þ¼¹ä¡Ö¾ðÇ®¡×
10¡§¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤´¤ß¤ÎÎ¤¡¦»³ÃæÏÂ»ÒÍý»öÄ¹¡Ú18¡Û¡¿¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¡Ö»°É´Ï»½½¸ÞÊâ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
11¡§²³Àî»Ô¡¦¾®Ìî¹îÅµ»ÔÄ¹¡Ú7¡Û¡¿¾¾¤¿¤«»Ò¡ÖLet It Go¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×
12¡§(³ô)ÇÏ¼ÖÆ»¡¦ÌÚÂ¼ÆÁ¼£Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ú19¡Û¡¿ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡ÖÆó¿Í¤ÎÀ¤³¦¡×
13¡§(³ô)¥µ¥¤¥µ¥ó¡¦ÀîËÜÉðÉ§²ñÄ¹¡Ú18¡Û¡¿ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤»¡×
14¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¦À¶¿åÍ¦¿Í»ÔÄ¹¡Ú16¡Û¡¿¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
15¡§(³ô)À¶¿å±à¡¦À¶¿å»ÖËà»Ò¼ÒÄ¹¡Ú34¡Û¡¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ü¥Á¥§¥Ã¥ê¡ÖCon Te partiro¡×
16¡§ºë¶Ì¸©¡¦ÂçÌî¸µÍµÃÎ»ö¡Ú6¡Û¡¿DREAMS COME TRUE¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¡×
¡ØÂè34²óºë¶ÌÀ¯ºâ³¦¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£²ÎÍØº×¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤è¤ê
