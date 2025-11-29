元小学生ホスト→現在は“成績優秀”高校生、将来の夢語る YouTuberの母への思いも吐露
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#13が28日に放送。無料見逃し配信を開始した。9年前に“小学生ホスト”として世間の注目を集めた琉ちゃろの現在に密着した。
【画像】元小学生ホスト・琉ちゃろの母・ちいめろの近況ショット
「一種の虐待では」とまで言われネットで大炎上した琉ちゃろは、現在高校2年生。すっかり落ち着いた風貌の爽やかな青年に。「落ち着いたね！」とスタジオからもその変化に歓声が上がった。
一方、YouTuberとして活動する母・ちいめろは変わらず派手なギャルメイク。さらに濃くなったキャラに「お母さんはパワーアップしてるね」と、MCのMEGUMIのツッコミが入った。
現在ちいめろは、家族YouTuberとして活躍。子育てに奮闘する姿や子どもたちの成長、飾らない家族の日常を映した動画が人気を博しており、登録者数は80万人超えという。
収益について、ちいめろは「多いときは月に200万円弱稼いだ」と暴露。炎上してもなお活動を続ける理由について、「シングルマザーで収入が少ないってことになると、この習い事したいって言われたときに、“ごめん、させてあげられない”とは絶対に言いたくなかった。親が一人だろうと苦労はさせないし、人並み以上の幸せを与えたい」と明かし、「子どもと出かける機会が一般家庭より多いと思うので、子どもを最優先にした生活もできる。子育てにはピッタリだなって思ってます」と語った。
一方、息子の琉ちゃろは、常にプライベートを動画で公開する生活について、「大変さを感じたことはない。仕事なので」と笑顔を見せる。小学生ホストの頃から動画の撮影を仕事として捉えており、母親の仕事も理解していると話す。
「自分の動画と自分の生活は完璧に分けてる。友達は動画のことには触れないでいてくれてるし、学校での自分を見てくれてる」と今の生活を振り返りつつ、「母は僕よりいろんなことをこなしていて、家事もしてもらっているし、感謝って感じです。いつ寝てるの？ってくらい遅い時間に寝てることもあるので、睡眠時間足りてるのか心配になる。もうちょっと寝てほしい」と、母への感謝の気持ちと心配を吐露した。
琉ちゃろは通っている進学校でも成績優秀で、数学の成績はトップクラス。「大学の理学部で数学を学びたい」と進学への意欲も見せた。将来の夢について「YouTuberは不安定な職業。学費とかで母に負担をかけたくないので、国公立大学に行って恩返ししたい」と話し、「ちいめろさんの子どもに生まれてよかったと思いますか？」と聞かれると「はい、思います」と笑顔で即答した。
