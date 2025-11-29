timelesz原嘉孝（30）が29日、都内で初主演となる映画「初恋芸人」（12月19日公開、夏目大一郎監督）先行プレミア試写会舞台あいさつに出席した。

同作はUMA（未確認生物）研究家としても活躍する小説家、中沢健氏の同名小説が原作。原演じる、売れないピン芸人佐藤賢治の切ない初恋を描いた物語。

同作のキャッチコピー「彼女の笑顔が僕をヒーローにしてくれた」にちなみ、自身のヒーローを聞かれ、「支えてくださるファンの方です」とした。「アリーナツアーをやって、今までに見たことがない数のファンを前にして、元気を与えているようで与えられているという瞬間を体験し、助けられたと思った」と感慨深げに語った。

同席していた元光GENJI佐藤アツヒロ（52）は同じ質問に「3つくらい考えたけどやめて、原君が言ったように僕もファンを…」と、まさかの後輩のコメントを拝借し会場に笑いを誘った。MCから「みなさんも（考えた）3つを聞きたいですよね」と振られると、佐藤は「1つはワンピースのルフィとか…」と話し、ばつが悪そうに「以上です」と締めた。