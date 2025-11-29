11月29日、京都競馬場で行われたG3・京都2歳ステークス（芝2000m）は、伏兵ジャスティンビスタの大外一気が炸裂した。波乱の結果で3連単の払戻しは67万4750円だった。

京都2歳S、勝利ジョッキーコメント

1着 ジャスティンビスタ

北村友一騎手

「追い切りに乗せていただいた段階で、前回よりも良くなっているなっていうことを感じていましたし、少し器用さに欠ける部分はあるので、もう少し早めに動いていけるような競馬をしたかったんですけど、馬群で動けず、イメージしていた競馬とは少し違いました。予想していたよりも最後はいい脚を使ってくれて、しぶとかったなと思います。前回からすごく良くなっているのを感じていましたし、また次、今以上に良くなってくれるんじゃないかなということを思っています。明日もいい結果を出せるように頑張りたいと思います。まだまだもっともっと、僕自身もそうですし、馬自身も上を目指して頑張っていきたいなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月29日、京都競馬場で行われた11R・京都2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝2000m）は、北村友一騎乗の9番人気、ジャスティンビスタ（牡2・栗東・吉岡辰弥）が快勝した。1馬身差の2着に10番人気のアスクエジンバラ（牡2・栗東・福永祐一）、3着に3番人気のゴーイントゥスカイ（牡2・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは2:00.4（良）。

1番人気でC.デムーロ騎乗、バルセシート（牡2・栗東・松下武士）は7着、2番人気で西村淳也騎乗、ウイナーズナイン（牡2・栗東・小栗実）は6着敗退。

京都2歳S・ジャスティンビスタと北村友一騎手

デビュー2連勝

北村友一騎乗の9番人気、ジャスティンビスタの大外一気が炸裂した。道中は中団馬群で末脚を温存していき、直前までじっと我慢。直線にかける競馬で、大外に持ち出されてからは目の覚めるような末脚で突き抜けた、

ジャスティンビスタ 2戦2勝

（牡2・栗東・吉岡辰弥）

父：サートゥルナーリア

母：ペブルガーデン

母父：ディープインパクト

馬主：三木正浩

生産者：タイヘイ牧場

【全着順】

1着 ジャスティンビスタ 北村友一

2着 アスクエジンバラ 岩田康誠

3着 ゴーイントゥスカイ 荻野極

4着 ネッタイヤライ 松山弘平

5着 カラペルソナ A.プーシャン

6着 ウイナーズナイン 西村淳也

7着 バルセシート C.デムーロ

8着 フリーガー 坂井瑠星

9着 サトノアイボリー 団野大成

10着 ロックターミガン 鮫島克駿

11着 メイショウソラリス 武豊