¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÙHANA¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ï±£¤µ¤º¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬¡¢¤¤ç¤¦29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛåºÎï¡Ä¸ÄÀË¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¿HANA
¡¡HANA¤Ï¡ÖBlue Jeans¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£YURI¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¼¤Ò¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡¢NAOKO¤Ï¡Ö¡Ø¿¼Ìë1»þ¡Ù¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È»þ·×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë1»þ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡ÁMusic journey¡Á¡×¡£ÁíÀª41ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÝ¯°ææÆ¡¢»Ê²ñ¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¡¢º£Ç¯¤âÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ë¡£Âè1Éô¡Ê¸å3¡§55¡Á¸å4¡§55¡Ë¡¢Âè2Éô¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¼¡¼º£²óÈäÏª¤¤¤¿¤À¤¯³Ú¶Ê¡ÖBlue Jeans¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤äÆÃÄ§¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CHIKA¡§¡ÈÀÄ½Õ¡É¤Ç¤¹¡ª
YURI¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¼¤Ò¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¼¡¼¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NAOKO¡§¡Ö¿¼Ìë1»þ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ¾¼ê¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È»þ·×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë1»þ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼HANA¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖBlue Jeans¡×¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
KOHARU¡§Îø¤¹¤ëÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î°ìÌÌ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢½é¤á¤ÆHANA¤È¤·¤Æ¤ÏÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢HONEYs¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤»ÑÀª¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MAHINA¡§¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ï±£¤µ¤º¡£¤½¤ì¤¬¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼Æüº¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÇÅÁ¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
CHIKA¡§¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¤¤ç¤¦¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥°¥Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
MOMOKA¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼º£Ç¯¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JISOO¡§¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£1·î11Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¤Ë¡¢7¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
KOHARU¡§»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢º£Æü¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÊý¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤â³Ú¤·¤¯²»³Ú¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
