サンエックス×サンキューマート♡みかんぼうや＆あまぐりちゃん登場

サンキューマートでは、サンエックスの人気キャラクター「みかんぼうや」と「あまぐりちゃん」の限定アイテムが登場♡全商品390円（税込429円）で、いつ来てもかわいい推しグッズが手に入ります。平成レトロを感じるデニムポーチやステーショナリー、フォルムを活かしたダイカットポーチなど、子どもから大人まで楽しめるラインナップで、自分用にもギフトにもぴったりです♪

元気カラーが可愛い♡みかんぼうやアイテム

「みかんぼうや」アイテムは、ビタミンカラーを基調にカラフルで元気が出るデザイン♪

自宅で使える「洗濯ネット」や「前髪クリップ」、平成レトロな「デニムポーチ」、持ち歩きに便利な「ぷっくりアクリルキーホルダー」や「ダイカットメモ」など、全16アイテムが揃います。

＜ピックアップアイテム＞

デニムポーチ、ぷっくりアクリルキーホルダー、ダイカットメモ、アクリル前髪クリップ／各390円（税込429円）

コロンとしたフォルムがキュート♡あまぐりちゃんアイテム

「あまぐりちゃん」アイテムは、コロンとした愛らしいフォルムが魅力♡

ダイカットポーチやフレークステッカー、アクリルスタンドクリップなど日常使いからコレクションまで楽しめるラインナップです。

＜ピックアップアイテム＞

Tシャツ、ぷっくりアクリルキーホルダー、アクリル前髪クリップ／各390円（税込429円）

ワンポイントイラストのTシャツはカジュアルコーデにぴったりで、キーホルダーや前髪クリップは日常で活躍します。

サンキューマートで見つける冬のカワイイ推しグッズ

サンキューマートの「みかんぼうや」と「あまぐりちゃん」限定アイテムは、全商品390円（税込429円）で手軽に手に入るのが嬉しいポイント♡

デニムポーチやダイカットポーチ、キーホルダーなど、平成レトロ感とコロンとした愛らしさがぎゅっと詰まったラインナップです。

自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめの冬のカワイイ推しグッズをぜひチェックしてみてください♪