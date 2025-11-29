『名探偵コナン』の実写化で怪盗キッドを演じてほしい芸能人ランキング！ 2位「横浜流星」、1位は？
神出鬼没ながら、変装やトリックを駆使して圧倒的な存在感を放つ怪盗キッド。ルックスだけでなく、クールさと遊び心を兼ね備えた演技力が求められます。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら怪盗キッドを演じてほしい芸能人」ランキングを紹介します！
※『名探偵コナン』はすでに複数回実写化されていますが、新たにキャストのアンケートを取りました
2位にランクインしたのは、横浜流星さんです。2011年に『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）でドラマデビュー。興行収入170億円超えのロングヒットを記録した映画『国宝』（6月6日公開）では、抜群のルックスと演技力でファンを魅了しました。
11月29日公開の主演映画『正体』の撮影で、3階から飛び降りる逃亡シーンをスタントなしで演じるなど、甘いマスクとは裏腹に激しいアクションシーンも自らこなす横浜さん。怪盗キッド役もスタイリッシュに演じてくれそうです。
回答者からは「かっこよくてはまりそう」（40代女性／神奈川県）、「雰囲気が似ているので選びました」（20代女性／山口県）、「アクションも上手な俳優さんなので、とても似合いそうだと感じました」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、吉沢亮さんです。国宝級イケメンと称されるビジュアルと確かな演技力で、ドラマや映画に欠かせない存在の吉沢さん。過去には多数のアニメ・漫画の実写化作品に出演しています。
7月4日公開の主演映画『ババンババンバンバンパイア』の美しいバンパイア役や、『斉木楠雄のΨ難』（2017年）の中二病全開のクラスメイト役は、ビジュアル再現度の高さが話題に。NHK連続テレビ小説『なつぞら』以来6年ぶりの朝ドラ出演となる『ばけばけ』では、不器用な秀才英語教師・錦織友一役を好演しています。
回答コメントでは「ミステリアスな雰囲気がピッタリだから」（30代女性／神奈川県）、「かっこいいのでできると思います」（30代女性／兵庫県）、「華やかなルックスとスマートな立ち振る舞いで、キッドの魅力とミステリアスさを完璧に表現できるから」（20代男性／福井県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
