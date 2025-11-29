Photo: はらいさん

あらゆる家電をスマホで操作してみよう。

スマートフォンやタブレット、または音声操作でエアコンをつけたり、電気を消したりできるスマートホーム。

SwitchBot（スイッチボット）は数多くのスマートホーム向けアクセサリを販売していますが、それらを操作、管理するのに必要なハブミニも、セール価格で販売されています。

SwitchBot スマートリモコン ハブミニ(Matter対応) 5,180円 Amazonで見る PR PR

木目調が素敵。1度使うと手放せない

Image: Amazon

Amazonブラックフライデーセールにて、20%オフの5,180円で販売されているのは「SwitchBot ハブミニ 木目調 (Matter対応)」（同じ木目調デザインのMatter非対応モデルは4,779円）。

こちら今年7月に登場したばかりのオシャレな見た目をしたハブミニで、テーブルに置いても壁に掛けても、自然となじむデザインなのが特徴です。

Image: Amazon

木目調デザインに惹かれ、筆者は他社製のスマートリモコンからこちらへ乗り換えましたが、もう1つうれしいのは、Matter対応であるということ。Appleユーザーの自分は、HomePod miniと『Home』アプリを連携させて、iPhoneやApple Watchからエアコンをつけたり加湿器を消したりしていますが、これが本当に便利。

なかでも一番よく使うシーンは、寝室の電気をオフにするときです。ベッドに横になっている状況でも、起き上がることなくApple Watchから数タップで部屋の電気が消せるのがとても便利で、正直これがない生活にはもう戻れないなと。

どのアクセサリを組み合わせて使うかはユーザー次第ですが、スマートホームのある生活に憧れる方はこれを機にデビューしてみてはいかがでしょうか？

