【千葉県の人気スーパー銭湯】「幕張温泉 湯楽の里」で壮大な海を眺めてリラックスタイムを
若い男性を中心に、高い人気を誇るサウナ。大人気のサウナ目当てに、旅行をする人も少なくありません。しかし、全国各地に人気の施設があるだけに、どこを訪れるべきか迷ってしまいますよね。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、千葉県で人気の施設「JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里」です。
※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
【アクセス＆料金】「幕張温泉 湯楽の里」の詳細情報
壮大な海を眺めながらリラックスタイムを過ごすことができる施設。2020年オープンということもあり、設備は清潔で整っています。高濃度炭酸泉や寝ころび湯、オートロウリュウサウナなどさまざまな楽しみ方ができる施設です。
「ご飯も美味しく、都心からアクセスしやすい立地も魅力」
「露天風呂からは東京湾が一望できて気持ちが良いです」
「施設は綺麗だし、海の景色を存分に楽しめる」
所在地：千葉県千葉市美浜区美浜26（JFA夢フィールド内）
最寄駅：JR京葉線 海浜幕張駅 より徒歩約20分
▼料金
※料金は全て税込です。平日：1200円
土・休日：1500円
(文:All About ニュース編集部)
「JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里」は壮大な海を眺めながらリラックスできる
「JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里」の口コミは？「JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里」には、以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報▼アクセス
▼料金
