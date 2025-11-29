旅先で買いたい「鳥取県のお土産」ランキング！ 2位「因幡の白うさぎ」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「鳥取県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「しっとりとした生地と黄身あんの上品な甘さが特徴で、日持ちも良く、贈る相手を選びません」（30代男性／福島県）、「パッケージが上品で、味も優しい甘さ。昔からある定番のお菓子で、幅広い年代に安心して渡せるのが魅力です」（50代女性／兵庫県）、「出雲神話にちなんで」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
回答者からは「さっぱりとした甘さとフルーティーな味わいで、 子どもから大人まで幅広く喜ばれる」（40代男性／大阪府）、「果肉がたくさん入っていて女性が好みそうな味とビジュアル。鳥取らしいお土産だと思う」（40代女性／大阪府）、「梨の風味がしっかりしていて、甘さ控えめで子どもでも食べやすい。個包装で配りやすく、日持ちもするため旅行後にゆっくり楽しめる。鳥取らしい特産品で、家族や友人へのお土産に最適」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：因幡の白うさぎ（寿製菓）／49票2位にランクインしたのは、鳥取県を代表する神話にちなんだ銘菓、因幡の白うさぎです。白くてかわいらしいうさぎの形をしたお饅頭で、しっとりとした皮の中に、上品な黄身餡が詰まっています。この餡のまろやかな甘さと風味が特徴で、お茶請けとして最適です。寿製菓が製造・販売しており、その縁起のよい名前と親しみやすい形から、長年にわたり鳥取土産の定番として親しまれています。神話の里・鳥取の文化を感じさせる、郷土色豊かなお土産です。
1位：二十世紀梨ゼリー 感動です。（寿製菓）／56票1位に輝いたのは、鳥取県の特産品である二十世紀梨の風味をいかした「二十世紀梨ゼリー 感動です。」。二十世紀梨は鳥取県が日本一の生産量を誇る品種であり、そのみずみずしさと爽やかな甘さ、ぷるぷるとした食感が魅力です。このゼリーは梨の果肉をふんだんに使用し、まるで本物の梨を食べているかのようなジューシーでフレッシュな味わいが特徴。特に冷やして食べるとおいしく、夏場のお土産としても人気があります。鳥取の豊かな自然と果実の恵みを凝縮した、清涼感あふれるお土産です。
