「前向きで優しい言葉ばかりだからこそ」ISTJ・48歳女性がISFPのパートナーの気になる部分。それでも付き合い続けたいと思うワケ
国際規格に基づいた性格診断として、高い認知度を誇るMBTI。最近ではこの理論をもとに作られた16タイプ診断（16Personalitiesなど）が、若者の間で人気を集めている。血液型占いのように人と人との相性も紹介しているこれらの診断を恋愛事情と絡めて見ていけば、新しい付き合い方のヒントが得られるかもしれない。
今回は、All About ニュース編集部が独自調査した「性格診断」についてのアンケート結果から、23歳女性の恋愛の現在地を紹介する。
Aさんが最初に惹かれるきっかけとなったのが、パートナーの人柄。「彼はとても努力家で、いつも前向きに物事へ取り組む姿が印象的でした。SNSでの発言も穏やかで、読んでいると自然と心が落ち着くような言葉が多く、特に、人の悪口や愚痴、否定的な発言が一切なかったことに強く惹かれました。どんな状況でも他人を責めず、誠実で優しい人柄が文章からも伝わり、気づけば彼の言葉を楽しみにするようになっていました」と、当時の初々しい思いを振り返る。
「いつも前向きで優しい言葉ばかりだからこそ、本音や弱さを見せてくれないように感じることもあります。ときには不満や悩みを共有してほしいし、頼ってくれてもいいのになと感じることも多いです」と、戸惑いの様子を隠さない。
何より、彼との関係の中で、Aさん本人にも変化が生まれた。「私自身が以前より穏やかになったと感じています。彼の落ち着いた言葉や前向きな姿勢に触れるうちに、イライラすることが減り、物事を冷静に受け止められるようにもなりました」。
未来のことは分からないが、今日も隣にいたいと思える。それが、今の彼女が出した答えなのだろう。MBTIが同じ人もそうでない人も、リアルな彼女の現在地から、見えてくるものがあるかもしれない。
※【編集部注】MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）は、世界45カ国以上で活用されている国際規格に基づく性格検査であり、専門資格を持つ実施者によって行われます。一方で、SNSなどで流行している「MBTI診断」や「16タイプ診断（16Personalitiesなど）」は、MBTI理論をもとに作られた独自の診断であり、公式の検査とは異なります。記事内で紹介している内容は、あくまで個人の体験や考えをもとに構成したもので、公式検査結果を示すものではありません。
(文:All About ニュース編集部)
出会いはSNS。ISTJ女性がISFPの彼に感じた魅力は「SNSで共通の趣味があり仲良くなった」と、彼との最初の接点を語るAさん（仮名）。現在48歳、福岡県に暮らす彼女の性格診断の結果はISTJ。39歳のパートナーはISFPなのだという。
「前向きで優しいからこそ」彼の気になる部分は……けれど、一緒に時間を重ねれば、見えてしまう影の部分もある。最近では、パートナーの「感情をあまり表に出さない部分」が引っかかっていると話す。
「私自身が以前より……」それでも交際を続ける理由それでも、パートナーと歩み続ける理由も、彼女の中でまた確かだ。「大きな不満があるわけではないので、彼の人としての誠実さや優しさには変わらず惹かれています。だからこそ、今の関係を継続しながら、少しずつ理解を深めていきたいと思っています」と前向きに未来を見据えている。
