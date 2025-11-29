¡ÖÆ÷¤¤¤Î¤¢¤ë³¹¡×¤«¤é¡Ö¥×¥í¥Ó¥ó¥Á¥ã¡×¤Ø¡¡8Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤¬¼Â´¶¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ëÄ¹ºê¡×¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¡ÆÁÅç1¡½1Ä¹ºê¡Ê29Æü¡¢ÆÁÅç¡¦ÌÄÌç¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Ä¹ºê¤¬ÆÁÅç¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò70¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ2°Ì¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤òJ1¤ØÆ³¤¤¤¿¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾º³Ê¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ä»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆÀ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2013¡Á18Ç¯¤ËÄ¹ºê¤ò»Ø´ø¤·¤¿¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂàÇ¤¸åÂçµÜ¤äÁêÌÏ¸¶¤òÎ¨¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ËÄ¹ºê¤Î¼èÄùÌò·ó¥¯¥é¥Ö¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊC.R.O¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£ÉáµÚÊ¬Ìî¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ëºÝ¤Ë¤âÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬8°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿6·î¡¢´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¡£´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ëÄ¹ºê¡×¤Ø¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÄ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿Ê¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¤Ç¡Ö¾º³ÊÀÁÉé¿Í¡×¤Î¸ª½ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖËÍ¼«¿È¤ÎÎÏ¤ÏÈùÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÎÏ¤È¤«¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò²¿¤È¤«À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë»ö¶ÈÉô¤ÎÎÏ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎÏ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ëÄ¹ºê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤¬J1¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿2018Ç¯¤ÎÂàÇ¤²ñ¸«¤Ç¡¢¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¹ºê¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Î¤¹¤ë³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é7Ç¯¡£¾¦¶È»ÜÀß¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÆü¾ï¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Î1»î¹çÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÏJ2ºÇÂ¿¤Î1Ëü5877¿Í¤Ç¡¢18Ç¯¤Î1Ëü1225¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡¢¥¯¥é¥Ö²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤À¤È¥×¥í¥Ó¥ó¥Á¥ã¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃÏÊý¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤òËÜÅö¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏJ1ÄêÃå¤«¤é¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¿Ê½Ð¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£