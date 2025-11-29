21ºÐ¤ÇÇ¯¾åÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¡õ³èÆ°µÙ»ßÈ¯É½¤«¤é16Ç¯¡Ä2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉ±à¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¼¤È2Sá¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤!!ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼
¡¡21ºÐ¤ÇÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤È³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡Ä¡£2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿37ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö°¼¹á Wonder! Tour 2025¡×¤¬11·î15Æü¤ËÅìµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡ÖÅìµþ¸ø±é¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¸µSMAP¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÌ¼¡¦Cocomi¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï°¼¹á¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡£ÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°¼¹á¤Ï2006Ç¯¡ÖI believe¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö»°Æü·î¡×¤ä¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡£09Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¿åÅè¥Ò¥í(41)¤È·ëº§¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£11Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¼¡½÷ÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£