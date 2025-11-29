◆明治安田J2最終節 徳島1―1長崎（29日、徳島・鳴門ポカリスエットスタジアム）

ワンプレーへの執念が最後まで途切れなかった。同点の後半追加タイム。徳島FWに1対1の決定機をつくられたが、長崎のGK後藤雅明が体を張ってシュートを止めた。負けたら3位に転落する状況の中、勝ち点1をもぎ取っての昇格。8年前と同じくJ1へ導いた高木琢也監督は「彼らは本当にすごい。最後まで信じることができて良かった」と目を潤ませた。

引き分けでも自力で昇格できる優位な立場で迎えながら、前半41分に先制された。それでも今の長崎は崩れない。後半23分に途中出場の笠柳翼が左サイドを破り、グラウンダーのパスに翁長聖が合わせて同点弾。8年前に昇格を決めた試合でも得点し、今夏J1東京Vから復帰した30歳は「チャンスは転がってくると思っていた」と力を込めた。

J1級の資金力と本拠地を持ちながら昨年あと一歩で昇格を逃し、今年も中盤には首位と勝ち点10差の8位まで後退。主将の山口蛍は「自分たちの戦い方にとらわれすぎた」と振り返る。

6月に就任した高木監督は「自分たちでアイデアを持ってやってほしい」と能力の高い選手たちに自主性を促すと、選手に臨機応変さが備わった。「勝ちにこだわることが強くなった」と山口。J2最多の63得点を誇る攻撃がより生き、シーズン後半は12勝6分け1敗。先制されても動じない自信が快進撃を生んだ。

本来の目標は優勝。昨季までJ1神戸で連覇した山口は「少し残念」と喜び半分で、翁長は悔し涙を流した。高木監督も「これが集大成ではない」と口にする。クラブは世界を見据えており、J1昇格は通過点。前回は1年で降格したJ1で大暴れする。（末継智章）

