「様々な新しい風をJリーグにもたらしてほしい」最後は５発圧勝でJ３優勝。大きな飛躍を遂げた栃木シティにチェアマンも期待
今季にJ３初参戦の栃木シティは、J２昇格はもちろん、リーグ制覇も果たした。
11月29日に行なわれたJ３最終節で、SC相模原と敵地で対戦。５−０で圧勝して優勝を確定させた。
「栃木シティの皆さま、2025明治安田J３リーグ優勝、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます」
Jリーグを通じて、野々村芳和チェアマンが祝福のメッセージ。「関東リーグ在籍時から一貫して指揮を執る今矢直城監督のもと、JFL昇格から一年でJリーグ入会を果たし、今季Jリーグ初挑戦ながら見事優勝を成し遂げられました」と振り返り、以下のように続ける。
「リーグ屈指の得点力に加え、失点のないクリーンシートが14試合と、攻守双方で存在感を示しました。栃木シティのサッカーは、経験豊富なベテラン選手を中心にアグレッシブに前へ畳みかけるプレースタイルが印象的です。
栃木旋風とも評されるチームの勢いをもたらしたのは、90分を通してハードワークを堅持する日々のトレーニングを初め、無数のチャレンジの積み重ねがあったものと思います。J２の舞台でも、着実なステップアップを重ね、さらに成熟した栃木シティのサッカーが披露されることを楽しみにしています」
クラブとしての充実ぶりにも言及する。
「栃木シティはJリーグ入会前から積極的な投資を行い、リーグ随一のスタンドからピッチまでの近さを誇るサッカースタジアムをホームに、練習グラウンドやアカデミー施設が集約され、プレーする観点からも観る観点からもサッカーに集中できる素晴らしい環境を備えます。一方で施設は「CITY FOOTBALL STATION」の名称の通り、地域の人々がつながる交流拠点としても親しまれており、試合後に選手とファン・サポーターが同じ目線でハイタッチを交わすシーンは風物詩となっています。
クラブが地域にある意味を選手たちも深く理解し、選手自らサッカーやクラブの魅力を発信し、積極的にファンとつながっていく新しい選手像を示してくれています。これからも既成概念にとらわれず、様々な新しい風をJリーグにもたらしてほしいと願っています」
そして最後に「クラブの創設期から力を注がれた全ての皆さまへ、心より敬意を表しますとともに、来シーズンJ２クラブとして、さらなる熱狂を生み、飛躍を遂げられますことを期待しています」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
