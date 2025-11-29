阪神、オリックスで活躍した能見篤史さんとヤクルト、ソフトバンクやＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんの同い年イケメンコンビが２９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演した。

今回は「プロ野球 名！迷？コンビ」。プロ野球人生で切っても切れない「腐れ縁」の名コンビが集結し、今だから話せる裏話や隠してきた本音を明かした。

「一緒にプレーしたことはないんですけど…。僕が一方的に好きを伝えてるんですけど、反応が悪いっていう…」と五十嵐さんが訴えると、能見さんは「同級生で同じ日に生まれてるんで。ただ、野球に対する考え方がこうも違うのかって…」と、ともに１９７９年５月２８日生まれであることを明かしながらポツリ。

「五十嵐君は高校からプロ入りしてるんですけど、僕は社会人に７年いてプロ入りしたので、その時に初めて知ったんです」と明かした能見さん。五十嵐さんは「僕は２年目から１軍に上がって３年目で既にオールスターに出てるし、その年に（最優秀）バッテリー賞を古田敦也さんと獲ってるんで。３年目に１１勝して。しかも中継ぎで１０勝一番乗りで。結構、稼ぎもあったので、能見がプロ入りした時も日本人最速タイ１５８キロとか、結構、華々しくいってたんです。足すなら球界のキムタクと言われていた」と自身の華々しい球歴をアピールした。

ここでＭＣの浜田雅功に「結構、（五十嵐さんが）うらやましかった？」と聞かれた能見さんは「いや、実はあんまりうらやましくなかった」と正直に返答。「もちろん最速も出して活躍してるんですけど、僕、社会人を７年やってるんで、その辺の常識とか品というのが身についていたという」と続けたところで、五十嵐さんは苦笑しながら「テレビで見ている俺は品がなかったってこと？」と質問。

最後には「高卒と社会経験した人では、雰囲気は違いますね」と五十嵐さん自身も納得していた。