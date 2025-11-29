新日本プロレス２９日青森大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、鷹木信悟（４３）、ドリラ・モロニー（２８）組が高橋裕二郎（４４）、チェーズ・オーエンズ（３５）組から２勝目をあげた。

モロニーとの合体式ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ「ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ」を防がれた鷹木は、裕二郎のフィッシャーマンズバスターからオーエンズのヒザ蹴りを顔面に浴びて反撃を許す。さらにレフェリーと激突させられたモロニーが裕二郎の急所攻撃に悶絶し、オーエンズのブランディングアイアンを狙われる。

しかしこれを鷹木が阻止すると、モロニーがザ・ゴアを決めてオーエンズを孤立させる。鷹木の強烈なパンピングボンバーから今度こそＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳをさく裂させて３カウントを奪ってみせた。

これで２勝２敗の五分とした鷹木の次戦は地元・山梨（１２月２日）で、タイチ＆小島聡と激突する。「俺は山梨県出身のプロレスラーである以上、山梨を元気にしようって言ってるんだよ。だが、今のタイチと小島からは元気を感じないぞ。ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳが相手なんだ・小島、タイチ、そんなもんじゃねえよな？ お前らが何勝何敗か知らねえけど、俺たちはもう負けられねえんだよ」と必勝宣言。

「ジャンボ鶴田でもなく、武藤敬司でもなく、シンゴ・タカギが（山梨出身の）一番の有名人だ」と豪語していた。