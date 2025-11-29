11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。

ポルノグラフィティは「アゲハ蝶」（日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」主題歌）と、「THE REVO」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。

Q：「アゲハ蝶」が「良いこと悪いこと」の主題歌としてOAされていますが、放送をご覧になってどのような印象を受けましたか？

岡野昭仁：皆さんがここまで考察をしなければ謎が解けないくらい奥深いものになっていて、純粋にめちゃめちゃ面白いですよね。「いろんなことが張り巡らされてるんじゃないか？」と見ている人も色々憶測を飛ばしているじゃないですか。細部にわたってこだわりがすごい、面白いドラマだなと思っています。息子と一緒にめっちゃ見ています。

Q：長年愛される楽曲「アゲハ蝶」ですが、「改めてここを聴いてほしい」というポイントをお教えください。

岡野：ツアー中に作った曲でした。最後コールアンドレスポンスをシンガロングするパートがあるんですけど、名古屋（での公演）で、この曲はどうなる（リリースする）と言わずにメロディーと伴奏だけを聴いてもらって、お客さんに歌ってもらって、それを録音したものが実はそのパートには入っています。

Q：「THE REVO」は作詞が新藤晴一さん、作曲が岡野昭仁さん。お二人それぞれの側面からこの曲のポイントをお教えください。

新藤晴一：「ヒロアカ」というアニメの曲（『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』オープニングテーマ）なんですけど、約9年前に（アニメ第1期で）1曲、オープニングテーマ（「THE DAY」）をやらせていただいて、そこから「ヒロアカ」の人気が大きくなっていくにしたがって、我々の曲もすごくファンの方から愛していただいだという経緯がありました。ファイナルシリーズのオープニングテーマをまた任せていただくということで、応援してもらった気持ちに応えたい気持ちがすごくありましたし、どんどん面白くなっていって大きな世界になっていった「ヒロアカ」のアニメにふさわしいような曲を作りたいなと思いました。

岡野：（アニメの）8シーズン分の積み重ねがあって、最後に積み重ねたものが結実して爆発するようなことをイメージしたので、ファイナルシーズンに僕らなりにふさわしいような楽曲を作ろうという思いでした。

Q：今年の「ベストアーティスト」のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」にちなみ、これまでのキャリアはどのような「旅」でしたでしょうか？また、「これからこんな音楽の旅をしていきたい」という点と合わせて、ぜひお教えください。

岡野：旅に出る船に例えるならば、初めはスタッフも含めてたくさんの人の力を借りて舵を取ってもらっていて、何年かしたら、メンバーを中心に舵を取ろうという強い気持ちでもいたのですが、年月が経ってみれば、ファンの方に風を吹かしてもらって、行き先を色々決めてもらっていたといいますか。自分たちが舵を取っていたつもりが、いろんな人の思いで、思いもよらない素敵なところに連れてってもらっているなという気がしています。

新藤：伝説のアーティストたちも自分の音楽キャリアを旅に例えています。自分も音楽をやっている身として、1曲1曲、1本1本のライブを作っていって、キャリア全体で見るとやっぱり我々は旅をしてるんだろうし、今のところいい感じでいっているんじゃないかなと思うし、このまま行って終わった時に「いい旅を終えられたよ」と感謝できるような旅にしたいです。

Q：今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。

岡野：個人的には、スペインでカミーノ・デ・サンティアゴという聖地まで歩いたことです。本当は800km歩くんですけど、そこの一端、120kmぐらいを歩かせてもらって、自分が今までやらなかったようなことに足を踏み入れて、違う世界が見えたのが印象的なことです。

新藤:今年は9年ぶりにファンクラブ限定ツアーをやりました。「オール身内」みたいな感じのライブで、ライブハウスだったんですけど、応援している人たちの顔が見えて「こういう人たちのためにやってるんだ」ということが改めて認識できて、良い体験でした。

Q：最後に、改めて視聴者の方へ注目ポイント・メッセージをお願いします。

岡野：「アゲハ蝶」は、ライブでは手拍子をしてもらったり、シンガロンがあったりする曲です。ラテンというジャンルの曲にあたると思いますが、ラテンソングは踊れたり、観客が1つになるようなものだと思うので、ノリノリで見ていただきたいです。

新藤：「アゲハ蝶」は、今日、ドラマ出演者の方（間宮祥太朗さん・新木優子さん）も（番組に）いらっしゃいますし、ドラマのファンの方が「アゲハ蝶」をここで演奏する機会をくれたと思うので、ぜひドラマのファンの方にも楽しんでもらえたらなと思います。（「良いこと悪いこと」は）いま真っ只中のドラマで、（「THE REVO」に関連し）「ヒロアカ」も真っ只中なので、両方の作品のファンの方に楽しんでもらえたら嬉しいです。

＜出演アーティスト一覧＞

INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK

（※五十音順）

■オープニングアクトパフォーマンス

郄橋海人（King & Prince）

市川團十郎

RIEHATA ほか

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

