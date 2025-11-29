¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡£ÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«¤â
Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÃÊó±ÇÁü¤È¶¦¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢ËÜÆüÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡äËëÄ¥¸ø±é¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤äMV¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ÎÊÑÁ«¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Ï¡¢ÌÀÆüÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù»Ë¾åºÇÂç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤äÆþ¾ìÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î»Üºö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿²ñ¾ì»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢10Ï¢¹ØÆþ²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥ê¥ó¥°¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Î³Ú¤·¤ß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÀèÃåÈÎÇäÃæ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Àé½©³Ú¸ø±é¤Î¤ßStreaming+¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬1½µ´ÖÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅöÆü²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤ÒÇÛ¿®¤ÇËÜ¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢12·î3Æü19»þ¤è¤ê¡¢Stationhead¥¢¥×¥êÆâ¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»Üºö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡È¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥¡É¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊüÁ÷¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä
¡ü½Ð±é
¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù/»³Ãæ¿¿¿Ò/Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß/ºÙÅÄ·òÂÀ/Æü¸þºó¸ø/Âç²Ï¸µµ¤/¶¶µÍÃÎµ×)¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢·î¿ªÐòµÄ
¡ü³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
½ªÎ»
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ \11,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÈÌÀèÃå¡§https://l-tike.com/charisma/
¡üStreaming+(À¸ÇÛ¿®)»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È
¾ÜºÙ¡§https://charisma-house.com/news/2611/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë19¡§00¤Þ¤Ç
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡Ê¹ñÆâ¡Ë¡§https://eplus.jp/charisma1130-st/
¡§https://ib.eplus.jp/charisma1130-st/
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¸ø±é³«»Ï30Ê¬Á°¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î¤ß¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î±ÇÁü¤ò¸åÆü´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â»ëÄ°½ÐÍè¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê²¼µÂÐ±þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È°ìÉôÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¿®³«»Ï»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¼¡ÂèÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¤»ëÄ°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò / EVIL LINE RECORDS
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp¡¡
¡üÆþ¾ìÆÃÅµ¡§¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È
¡ü¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥°¥Ã¥º
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É WEAR2ver.¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ WEAR2ver.¡ÊÁ´14¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥§¥É÷¥«¡¼¥É vol.8(Á´14¼ï)
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É7Ëç¥»¥Ã¥È WEAR2ver.
¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¤×¤¯¤×¤¯¥·¡¼¥ë ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Üver.
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
2way¥Ó¡¼¥º¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¥«¥ê¥¹¥Þµ¤Ê¬¤ÎÅò¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¡¢ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤â¼ã´³¿ô¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï»ö¸åÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸åÈÎÇä¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNSÅù¤«¤é¤Î¹ðÃÎ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü²ñ¾ì¸ÂÄê CD¡¦±ÇÁü¹ØÆþÆÃÅµ
¡3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ö¿·¤È¤â¤¿¤Á¤Å¤¯¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¾åµ°Ê³°¤ÎCD¡¦±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¡¢°ì½ï¤Ë¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢³Æ¼ïÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì»Üºö
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥Ö¡¼¥¹
¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸10Ï¢Ê¬¤Î¹ØÆþ²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥ê¥ó¥°¡ÊÁ´£·¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)11:00¡Á16:30/17:00¡Á18:00/½ª±é¸å30Ê¬ÄøÅÙ
2025Ç¯11·î30Æü(Æü)10:00¡Á14:30/15:00¡Á16:00/½ª±é¸å30Ê¬ÄøÅÙ
¢¨ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÃæ¤ÏÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨¤ò°ì»þÃæÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»È¤¨¤ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)11:00¡Á16:30/17:00¡Á18:00
2025Ç¯11·î30Æü(Æü)10:00¡Á14:30/15:00¡Á16:00
¢¨½ª±é¸å¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£¡Ö¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¿¶¤êÊÖ¤ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
¢¨ËÜ´ë²è¤ÏStationhead¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@kingrecords)¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¡Á
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§Apple MusicÍÎÁ²ñ°÷µÚ¤ÓSpotify Premium²ñ°÷¤ÎÊý
¢¨AndroidÃ¼Ëö¤Ç¤ÏSpotify Premium¤´ÅÐÏ¿¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï°Ê²¼»öÁ°½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ Apple Music ÍÎÁ²ñ°÷ ¤â¤·¤¯¤Ï Spotify Premium¤ØÅÐÏ¿
¢¨´û¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏ¢·È¤¹¤ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ÆStationhead¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¡ÚApp Store¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681¡¡
¡ÚGoogle Play¡Ûhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP¡¡
£Stationhead¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤è¤ê¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
STEP1
¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤é¡ÖGET STARTED¡×¤òÁªÂò
STEP2
¡ÖSIGN UP WITH EMAIL¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡¢iOS¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÁªÂò
¢¨¡ÖSIGN UP WITH PHONE¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ç¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
STEP3
¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤òÀßÄê
STEP4
Apple Music¤â¤·¤¯¤ÏSpotify Premium¤ÈÏ¢·È
¢¨AndroidÃ¼Ëö¤Ç¤ÏSpotify PremiumÍøÍÑ¤ÎÊý¤Î¤ß
STEP5
Apple Music¤â¤·¤¯¤ÏSpotify Premium¤ÎÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤ò³ÎÇ§
³ÎÇ§ÊýË¡¡§¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥¿¥Ö(²èÌÌº¸²¼¤Ë¤¢¤ë¿Í·¿¥Þ¡¼¥¯¡Ë¢ªÀßÄê(²èÌÌ±¦¾å¤Î»õ¼Ö¥Þ¡¼¥¯¡Ë¢ªStreaming services
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@kingrecords)¤ò»öÁ°¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ»þ¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈURL¡§https://share.stationhead.com/hio4kcvrawuw¡¡
¢§¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»²²ÃÊýË¡
¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
ÇÛ¿®³«»Ï»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤éÆÏ¤¯¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¥¿¥Ã¥×
¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
ÇÛ¿®³«»Ï»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ékingrecords¤ÎStationhead¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¡º÷¡¢¡ÖON AIR¡×É½¼¨¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¤´»²²Ã»þ¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÅù¤Î¤´»ÈÍÑ¤ò¿ä¾©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ÎÃ¼Ëö¤«¤éºÆÀ¸¤Î¾ì¹ç¡¢²»³Ú¤ä²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É¬¤ºStationhead¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¤´»²²Ã¤Î¾ì¹ç¡¢²»À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤ÏApple MusicÍÎÁ²ñ°÷ ¤â¤·¤¯¤Ï Spotify Premium¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊAndoroidÃ¼Ëö¤Ç¤ÏSpotify Premium¤´ÅÐÏ¿¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢¨Åê¤²Á¬¡ÊTip¡Ëµ¡Ç½¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³¤³°¥¢¥×¥ê¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Î¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ì»ö¾ð¤Ë¤è¤ê´ë²è¤¬ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È: https://kuji.kingrecords.co.jp/lotteries/charisma_gumbo¡¡
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§¡Á2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¡¡
ÈÎÇä²Á³Ê¡§£±²ó880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¡§Ê£¿ô²óÃíÊ¸¤Ç¤âÎß·×30Ëç¤Þ¤Ç1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖKING¤¯¤¸ ONLINE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ø¤Î¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡§¥é¥¦¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¡¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
B¾Þ¡§¥Õ¥ì¡¼¥àÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
C¾Þ¡§¥ª¡¼¥í¥é¥Ý¡¼¥Á¡¡¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
D¾Þ¡§¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
E¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
F¾Þ¡§¥¹¥¯¥¨¥¢&¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡¡ÊÁ´16¼ï¡Ë
¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¡ª10²óÏ¢Â³¤Ç¤¯¤¸¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¤Ô¤¿¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ 1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¿ôÎÌ¤¬10¡Á19¤Ç¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï1Ëç¡¢ 20¡Á29¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï2Ëç¡¢°Ê¹ß10¤ÎÇÜ¿ô¤´¤È¤Ë1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ Ê£¿ô²ó¤Î²ñ·×¤Ç¡¢¹ØÆþ¿ô¤Î¹ç·×¤¬10¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥¥ã¥é¤Ô¤¿¡×¤Ï¡¢ÌÊ¡¦¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ê¥¤¥í¥óÅù¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢Ë¹»Ò¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢»±Åù¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢²ÈÄíÍÑ¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ËÄêÃå¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¢§KING¤¯¤¸ ONLINE¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤éÍ·¤Ù¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖKING¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://kuji.kingrecords.co.jp/¡¡
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» https://kuji.kingrecords.co.jp/contacts/new¡¡
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î¡Á¶âÍËÆü (10¡§00¡Á17¡§00 ÅÚÆü½ËÆü¡¦Åö¼Ò»ØÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¤¯¤¸¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Ê£¿ô²ó¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿ºÝ¤ËÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀèÃå½ç¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê£¿ô²óÃíÊ¸¤Ç¤âÎß·×30Ëç¤Þ¤Ç1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ñÆâ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ³°½»½ê¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛÁ÷Àè¤¬¹ñ³°½»½ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É²ñ°÷¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤ÏKING¤¯¤¸ ONLINE¡Ö²ñ°÷µ¬Ìó¡×¡ÖÃí°Õ»ö¹à¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡Ø½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ù
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://crsmcafe-gumbo.charisma-house.com/
¡¦³«ºÅ¾ì½ê
Live Cafe Mixa¡Ê¥é¥¤¥Ö¥«¥Õ¥§¥ß¥¯¥µ¡Ë/POP UP Mixa¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ß¥¯¥µ¡Ë
¢©170-0013¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-14-3¡¡Mixalive TOKYO
¡¦³«ºÅÆüÄø
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡Á 11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡ÊCAFE¡Ë 10:00 ¡Á 21:30¡¡90Ê¬Æþ¤ìÂØ¤¨À© ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ ³Æ²ó30Ê¬Á°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊPOP UP SHOP¡Ë10:00¡Á21:20¡¡20Ê¬Æþ¤ìÂØ¤¨À©
¢¨¾ðÀª¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢µÙ¶È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â
¥«¥Õ¥§Æþ¾ìÍ½ÌóÀ°Íý·ô ¡§ 500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×ÉÕ
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×Æþ¾ìÍ½ÌóÀ°Íý·ô¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×ÉÕ
¡¦¥«¥Õ¥§ ¡Ü ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× °ìÈÌÈ¯Çä
ÈÎÇäURL¡§https://crsm.lnk.to/cgcPR
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ß
¢¨Í½ÄêËç¿ôÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¿½¹þ²ÄÇ½²ó¿ô¤ä¾å¸ÂËç¿ôÅù¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÊFOODS¡Ë
¡¦¤Õ¤ß¤ä¤Î¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹
¡¦Íý²ò¤ÎÆÚ½Á
¡¦°Í±ûÍø¤Î»²·ÜÅò
¡¦±îÀî¤Î¥Ü¥ë¥·¥Á
¡¦ÂçÀ¥¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼
¡¦¥Æ¥é¤Î¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼
¡¦Å·É§¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¥¬¥ó¥Ü¥¹¡¼¥×
¡ÊDESSERT¡Ë
¡¦¤Õ¤ß¤ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¡¦Íý²ò¤ÎÆ¦²Ö
¡¦°Í±ûÍø¤ÎËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡¦±îÀî¤ÎÇòÅí¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó
¡¦ÂçÀ¥¤Î¥Á¥å¥í¥¹
¡¦¥Æ¥é¤Î¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È
¡¦Å·É§¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë
¡ÊDRINK¡Ë
¡¦¤Õ¤ß¤ä¤Î¥¢¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¥¿¥í¥Ã¥µ
¡¦Íý²ò¤Î¥É¥é¥¥å¥é¥â¥Ò¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹
¡¦°Í±ûÍø¤ÎÀÄ½Á¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä»ÅÎ©¤Æ
¡¦±îÀî¤Î¥¢¥×¥Õ¥§¥ë¥·¥ç¡¼¥ì
¡¦ÂçÀ¥¤Î¥Û¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¥é¥¤¥à¥¨¡¼¥É¡¡
¡¦¥Æ¥é¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¥é¥Ã¥·¡¼
¡¦Å·É§¤Î¥Þ¥ÆÃã
¡¦¡ÖTAG LIVE LABEL¡×DRINK ¥¦¡¼¥í¥óÃã¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ 4¼þÇ¯ver.¡ÊÁ´£·¼ï¡Ë
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥§¥É÷¥«¡¼¥É vol.9¡ÊÁ´14¼ï¡Ë
¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É7Ëç¥»¥Ã¥È 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Æ¦ËÜ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 4¼þÇ¯ver.¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¡¦¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥á¥é¥ß¥ó¥¹¡¼¥×¥Ü¥¦¥ë 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¢¨²ñ´ü½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»ö¸åÄÌÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ²ÄÇ½¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÀ©¸Â¤Î¿ô¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡¦¥«¥Õ¥§¤´Í½ÌóÆÃÅµ
»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò¤´ÍøÍÑ¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤´Í½Ìó1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤´Í½ÌóÆÃÅµ
»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍÑ¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤´Í½Ìó1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ
¥Õ¡¼¥É¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤´ÃíÊ¸Ëè¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok