◾️1stメジャーアルバム『Abduct』

2025年12月10日（水）リリース

品番：UPCH-20714 \3,300（税込）

予約：https://lnk.to/kepura_abduct_ec

◆収録曲

1.Abduct

2.Nevertheless

3.Alien

4.ghost

5.BIRTHDAY

6.PSYCHOPATH

7.Tonight

8.Dream

9.ghost 2

◆CDショップ別特典】

・タワーレコード ：ミニポスター(A3サイズ)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：ポストカード

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・一般店：ジャケットステッカー

※特典絵柄の詳細は、後日公開致します。

※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください。

※特典は先着です。なくなり次第終了となります。

▼先行配信中

「Abduct」

https://lnk.to/kepura_abduct

「Nevertheless」

https://lnk.to/kepura_nt