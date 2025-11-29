KEPURAが、大阪で開催された＜Dazzling!!!! vol.3 -MINAMI WHEEL EDITION-＞に出演した。

活動再開後初のライブイベント出演となり、ライブでは12月10日に発売するアルバム『Abduct』の収録曲を初披露したとのことだ。さらに、アルバム収録曲「Tonight」を12月3日より先行配信することが決定した。

◾️デジタル先行配信「Tonight」

2025年12月3日（水）リリース
配信：https://lnk.to/kepura_tonight

◾️1stメジャーアルバム『Abduct』
2025年12月10日（水）リリース
品番：UPCH-20714　\3,300（税込）
予約：https://lnk.to/kepura_abduct_ec

◆収録曲
1.Abduct
2.Nevertheless
3.Alien
4.ghost
5.BIRTHDAY
6.PSYCHOPATH
7.Tonight
8.Dream
9.ghost 2

◆CDショップ別特典】
・タワーレコード ：ミニポスター(A3サイズ)
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ポストカード　
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・一般店：ジャケットステッカー
※特典絵柄の詳細は、後日公開致します。
※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください。
※特典は先着です。なくなり次第終了となります。

▼先行配信中
「Abduct」
https://lnk.to/kepura_abduct

「Nevertheless」
https://lnk.to/kepura_nt

◾️＜KEPURA presents Abduct Tour 2026＞

2026年
1月23日（金）札幌＠札幌KLUB COUNTER ACTION
1月25日（日）仙台＠仙台enn2nd
1月29日（木）広島@4.14
1月30日（金）福岡＠福岡Op’s
2月1日（日）高松＠高松TOOONICE
2月7日（土）名古屋＠名古屋Heartland
2月8日（日）大阪＠Pangea
2月13日（金）東京＠SPACE ODD

◾️ライブイベント情報

12月6日（土）下北沢各ライブハウス（サーキットイベント）
＜下北沢にて’25＞

12月12日（金）下北沢・ADRIFT
＜TALTOナイト-EXTRA-＞

12月13日（土）名古屋COMTEC PORTBASE
＜New Stream Music FES＞

12月26日（金）渋谷 Spotify O-nest
＜NiEW presents 『exPoP!!!!! vol.179』＞

2026年
3月15日（日）渋谷Spotify O-EAST
＜Eggs 10th Anniversary Festival＞

