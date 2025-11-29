KEPURA、活動再開後初のライブイベント＜Dazzling!!!! vol.3 -MINAMI WHEEL EDITION-＞でアルバム曲を初披露。「Tonight」先行配信決定も
KEPURAが、大阪で開催された＜Dazzling!!!! vol.3 -MINAMI WHEEL EDITION-＞に出演した。
活動再開後初のライブイベント出演となり、ライブでは12月10日に発売するアルバム『Abduct』の収録曲を初披露したとのことだ。さらに、アルバム収録曲「Tonight」を12月3日より先行配信することが決定した。
◾️デジタル先行配信「Tonight」
2025年12月3日（水）リリース
配信：https://lnk.to/kepura_tonight
◾️1stメジャーアルバム『Abduct』
2025年12月10日（水）リリース
品番：UPCH-20714 \3,300（税込）
予約：https://lnk.to/kepura_abduct_ec
◆収録曲
1.Abduct
2.Nevertheless
3.Alien
4.ghost
5.BIRTHDAY
6.PSYCHOPATH
7.Tonight
8.Dream
9.ghost 2
◆CDショップ別特典】
・タワーレコード ：ミニポスター(A3サイズ)
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ポストカード
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・一般店：ジャケットステッカー
※特典絵柄の詳細は、後日公開致します。
※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください。
※特典は先着です。なくなり次第終了となります。
▼先行配信中
「Abduct」
https://lnk.to/kepura_abduct
「Nevertheless」
https://lnk.to/kepura_nt
◾️＜KEPURA presents Abduct Tour 2026＞
2026年
1月23日（金）札幌＠札幌KLUB COUNTER ACTION
1月25日（日）仙台＠仙台enn2nd
1月29日（木）広島@4.14
1月30日（金）福岡＠福岡Op’s
2月1日（日）高松＠高松TOOONICE
2月7日（土）名古屋＠名古屋Heartland
2月8日（日）大阪＠Pangea
2月13日（金）東京＠SPACE ODD
◾️ライブイベント情報
12月6日（土）下北沢各ライブハウス（サーキットイベント）
＜下北沢にて’25＞
12月12日（金）下北沢・ADRIFT
＜TALTOナイト-EXTRA-＞
12月13日（土）名古屋COMTEC PORTBASE
＜New Stream Music FES＞
12月26日（金）渋谷 Spotify O-nest
＜NiEW presents 『exPoP!!!!! vol.179』＞
2026年
3月15日（日）渋谷Spotify O-EAST
＜Eggs 10th Anniversary Festival＞
関連リンク
◆KEPURA オフィシャルサイト
◆KEPURA オフィシャルX
◆KEPURA オフィシャルInstagram
◆KEPURA オフィシャルYouTubeチャンネル
◆KEPURA オフィシャルTikTok