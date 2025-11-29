スパーズ、サンダー、サンズがグループプレーを突破して準々決勝へ／NBAカップ（ウェスト編）
11月29日（現地時間28日）。「エミレーツNBAカップ2025」はグループプレー最終日を迎え、準々決勝へ駒を進めた8チームが決定した。
ウェスタン・カンファレンスは、グループB首位通過を決めているロサンゼルス・レイカーズがダラス・マーベリックスを129－119で撃破。2023年の初代王者が一発勝負のノックアウトラウンドを迎える。
グループAは、3勝0敗で並んでいたオクラホマシティ・サンダーとフェニックス・サンズが直接対決。ホームのサンダーが123－119で制し、4勝0敗の得失点差＋75となり、ウェスト首位でグループプレーを終えた。
また、グループCではサンアントニオ・スパーズがアウェーでデンバー・ナゲッツに139－136で勝利。3勝1敗の得失点差＋26としたことで、準々決勝へ駒を進めた。
グループプレー最終日を終えたウェストの各グループにおける順位表は下記のとおり。ワイルドカードには、グループAで2位の3勝1敗（得失点差＋31）を残したサンズが入った（x=準々決勝進出、WC=ワイルドカード、*=グループプレー敗退、勝敗数の右側にある数字は得失点差、『NBA.com』参照）。
Western Conference seeds for the @emirates NBA Cup Knockout Rounds ⬇️
▪️ The No. 4 Suns will play the No. 1 Thunder in Oklahoma City
▪️ The No. 3 Spurs will play the No. 2 Lakers in Los Angeles pic.twitter.com/jLkQw5CVzK
- NBA Communications (@NBAPR) November 29, 2025
◆■エミレーツNBAカップ2025 グループプレー最終順位表
◆＜ウェスタン・カンファレンス＞
・グループA
１位 オクラホマシティ・サンダーx（4勝0敗／＋75）
２位 フェニックス・サンズWC（3勝1敗／＋31）
３位 ミネソタ・ティンバーウルブズ*（2勝2敗／＋45）
４位 ユタ・ジャズ*（1勝3敗／－85）
５位 サクラメント・キングス*（0勝4敗／－66）
・グループB
１位 ロサンゼルス・レイカーズx（4勝0敗／＋46）
２位 メンフィス・グリズリーズ*（3勝1敗／＋14）
３位 ロサンゼルス・クリッパーズ*（2勝2敗／－20）
４位 ダラス・マーベリックス*（1勝3敗／－21）
５位 ニューオーリンズ・ペリカンズ*（0勝4敗／－19）
・グループC
１位 サンアントニオ・スパーズx（3勝1敗／＋26）
２位 デンバー・ナゲッツ*（2勝2敗／＋23）
３位 ヒューストン・ロケッツ*（2勝2敗／＋14）
４位 ポートランド・トレイルブレイザーズ*（2勝2敗／－31）
５位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ*（1勝3敗／－32）
【動画】スパーズ対ナゲッツ戦のハイライト！