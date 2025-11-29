MISS MERCYが、16thシングル「Boogie Boogie Lovely Buddy」を11月30日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースすることを発表した。

本発表は、本日行われたミニワンマンライブ＜MISS MERCY Mini ONEMAN LIVE “THE STARDUST MOON ep.2 ―Mirrorとの絆 地球のハートクリスタルを探せ♡―”＞においてアナウンスされ、本楽曲をMirror（=MISS MERCYのファンの呼称）の前で初披露した。

本楽曲は、メンバーのIONにフィーチャーし、どこか懐かしい平成のパーティサウンドにのせて、「人生は楽しんだもの勝ち！」、「オンリーワンの自分が決める道こそが“人生”」といった励ましの想いを歌った楽曲になっているという。

また、楽曲のリリースに合わせて新たなアーティスト写真も公開。“宇宙で戦いに行く7人の戦士“というテーマで、戦闘服をイメージした衣装に身を包んだアーティスト写真に仕上がっているとのこと。

この曲はMISSMERCYとMirrorの絆をテーマに描いたパーティーソングです。Hey Buddyという歌詞にもある通りみんな仲間で一緒に人生を謳歌しようというメッセージが込められています！ この曲の私の推しポイントは「取り返しはもうつかない 人生はそう楽しまなきゃ損損損損」という歌詞で、転んで泣いたとしても、もうどうにもならないし、その分楽しまなきゃと、どこか吹っ切れていて肩の力がふっと抜けるような安心感を与えてくれるパートでとても好きです！ 今回のアー写はいつもと一味違って宇宙で戦いに行く7人の戦士というテーマで、衣装も戦闘服のようでメンバーそれぞれのイメージカラーになっていてより団結力が高まったものになっています！

