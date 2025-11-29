MCCって知ってる？価格は安くてもサービス◎な“ミドルコストキャリア”で高コスパな旅を実現

【LCC大攻略2025】

MCC（ミドル・コスト・キャリア）のメリットとは？ FSCとLCCのイイトコドリだからこその使い勝手の良さを、航空アナリストの鳥海高太朗さんとノマド系テクニカルライター中山智さんに聞いてみました！ そして実際に（自腹で）MCCを利用してみたレポートもありますよ。

■MCCは堅実路線で利便性が◎、直前でも価格の安さと柔軟性がメリット

FSC（フルサービスキャリア）なみのサービス、かつLCC（ローコストキャリア）に近い価格で利用できる。そんなイイトコドリが叶うのが、MCC（ミドルコストキャリア）。日本国内では、エア・ドゥ、ソラシドエアやスターフライヤーなどが該当します。

特徴的なのが、東京からの利用の場合、羽田空港に発着枠が確保されていること。MCCなら羽田空港、LCCは主に成田空港と、利用できる空港が分かれているため、目的地にもよりますがMCCを選ぶことで都内への移動が早いというメリットがあります。

航空アナリストの鳥海高太朗さんは、「羽田空港の発着枠があるからこそのMCC。意外と日本特有の存在かと。いま新たにMCCを始めようとしても発着枠がないから、無理ですし。羽田と成田、空港がMCCとLCCで分けられているのはかなり重要ですよね」と話します。

利用できる空港とともに就航路線も、選ぶ上では大事な部分。その点に関しては「FSCと同じ路線なので非常に使いやすい。逆に、きちんと採算の取れる路線のみ。その堅実さも特徴かと。FSCのようにいわゆる政治的な要因も含めて飛ばさなくちゃいけない、路線維持の観点がないので、ある意味公共性は低いともいえますが。ゆえに利便性の高い空港への発着がメインですよね」（鳥海さん）

利用頻度が多く利便性の高い空港への発着とともに、ユーザー目線では価格の面でもFSCに比べ1万円以上お得にチケットが手に入る部分も見逃せません。

「エア・ドゥやソラシドエアならANAとの比較で1万円以上の差があることも。普通運賃の場合でも一定の安さが確保されており、直前の場合でも運賃に柔軟さがあります。ただ逆転することもあるので、いずれもこまめなチェックが必要です」（鳥海さん）

価格のリーズナブルさに付随するのが、欠航や遅延への不安。ですが、MCCの定時運行率は高く、遅延が少ないため移動時の安心感にも繋がります。また、預け入れ荷物の料金が運賃に含まれていること、そして機内持ち込みに関しても10kgと比較的ゆるいのもFSCに近い部分と言えるでしょう。ノマド系テクニカルライター 中山智さんは「手荷物の工夫をせずに乗れるのは非常にいい。7kgってPCやカメラをはじめ、小さくて重いものが多い僕らのような職業だとかなりストレスがあるから」と言います。

機材に関しては、ソラシドエアはB737-800、エア・ドゥはB767-300／737-700、スターフライヤーはA 320neo／320ceoとそれぞれ。機内サービスに関してはエア・ドゥならば例えば「オニオンスープ」、ソラシドエアなら「アゴユズスープ」とご当地ならではのドリンクの提供も。ほかにも無料のキャンディー提供や、就航地応援商品にコラボアイテムなどの販売も行うなど、地域性を機内で感じることができるのも面白さのひとつです。

「MCCと呼びつつも、バシッと当てはまる言葉がないからこそカテゴライズが難しく、イメージが湧きづらい部分はあるかも」と話す中山さん。いずれにせよMCCならば、FSCの路線を利用しつつ、リーズナブルで快適な移動ができるのは確実。定時運航率の高さと預け入れや手荷物の重量部分でのストレスの少なさも含めて、「今までFSC or LCCしか選択肢になかった」なんて人も積極的に利用を検討してみてはいかがでしょうか。

航空・旅行アナリスト／鳥海 高太朗さん

帝京大学理工学部航空宇宙工学科、千葉商科大学サービス創造学部、共栄大学国際経営学部非常勤講師。航空会社のマーケティング戦略を主研究に、自らも国内外を巡り体験談を中心に雑誌やテレビで情報を発信している。YouTube

ノマド系テクニカルライター／中山 智さん

海外取材の合間に世界を旅しながら記事執筆を続けるノマド系テクニカルライター。雑誌・週刊アスキーの編集記者を経て独立。IT、特に通信業界やスマートフォンなどのモバイル系のテクノロジーを中心に取材・執筆活動を続けている。YouTube

■“北海道の翼” AIRDOで新千歳へ！

▲今回搭乗したボーイング767-300型機（JA605A）

前回の編集部員の台湾弾丸日帰りLCC搭乗記に続いて、今回利用したのは国内線MCC（ミドルコストキャリア）の代表格である“北海道の翼”ことAIRDO（エア・ドゥ）。北海道と日本各地を結ぶ11路線を展開、ボーイング767-300、737-700で運航するエアラインです。

通常仕様とともに、北海道だいすき探検隊アローラロコン・ロコンが描かれた機体「北海道ロコンジェット」も運航中。空港で見かけた人も多いのでは!? さらに、2026年1月からは、北海道を舞台とするTVアニメ「ゴールデンカムイ」とのコラボレーションも「ADVENTURE HOKKAIDO」をコンセプトにスタート。SNSを中心にすでに話題となっています。

コラボに関してAIRDO広報の古川さんは「地元北海道や就航地との関わりを大切に、『北海道の翼 AIRDO』だからこそできる企画を柔軟な発想で日々考えています。コラボしていただく企業様、そして弊社、もちろん地元北海道や就航地の魅力を発信できることを企画を推進する上でも大切にしています」と話してくれました。まさに人々とともに、北海道の魅力をも全国へと運ぶエアラインと言えるのです。

▲預け入れ荷物の料金もチケット代に含まれます

前記事で紹介したLCCとの違いは、フライト中に無料のドリンクサービスがFSC（フルサービスキャリア）同様に提供されること。そして、機内持ち込みの手荷物も10kgまでOK。さらに預け入れ荷物も20kgまで料金に含まれている部分です。

▲2-3-2のシート配列

余裕のある快適なシートも大きなポイント。利用したAIRDO 21便（羽田発ー新千歳行き／B767-300型機）は、2-3-2のシート配列で座席数は288席とかなりゆったり。RECARO社製の薄型シートを採用し、足元にも余裕があるので窮屈さは皆無なのです。

▲RECARO社製の薄型シートを採用。足元も広々

また、「mori／forest」をコンセプトに、針葉樹林、カラマツ林をモチーフにどこまでも続く北海道の森を描いたシートのカバーデザインなど、こだわりの内装も楽しめます。どちらかと言えば、FSCと同様のサービスとフライト時の快適さが得られ、価格が異なるだけでほぼ同等と言えるでしょう。

▲シートピッチに比例してテーブルも通常サイズでPC作業もラク

また、AIRDOで使用している中型旅客機 B767-300のシートピッチは約79cm。それに比例しテーブルも大きく、13インチのPCを置いて作業しても問題ナシ。

ちなみに右上のホールに機内サービスで渡されるAIRDO公式マスコットキャラクター“ベア・ドゥ”のフェイスデザイン（※）のカップを入れるとちょうど表情が出るこだわりも。その何ともいえない可愛らしさに、手渡された無料の「オニオンスープ」とともに心がホッ。なお、ドリンクサービスに加え、キャンディも希望者に提供と、至れり尽せりです。

※運航機材・時期により提供の紙コップは変更となる場合があります

▲「オニオンスープ」（500円）、「ベア・ドゥ本革ラゲージタグ」（3000円）、無料ドリンク＆キャンディー

AIRDOならではの特色もご紹介。ぜひ利用してほしいのが機内販売です。実は機内販売に関し並々ならぬこだわりを感じるAIRDO。「大自然と食の宝庫である魅力あふれる北海道の素晴らしさを、さまざまな商品を通じてアピールしています」と古川さん。機内で味わえる「オニオンスープ」（500円）を筆頭に、手に取りやすい価格、そして地元愛溢れたラインナップが魅力となっています。

▲「ベア・ドゥ本革ラゲージタグ」はエースラゲージとのコラボアイテム

11月に発売されたばかりの新作「ベア・ドゥ本革ラゲージタグ」（3000円）もその一つ。エースラゲージの北海道赤平工場で製作されたコラボ商品で、にっこり笑ったベア・ドゥ＆トランク、背景に空へ飛び立つ機体を刻印。ライトブルー、ベージュ、イエローといずれも使いやすい色味が特徴です。前面のボタンをパチリと外すとネームタグが表れる、個人情報も守れる仕様。上質な本革を採用し、経年変化も楽しめそうな一品に仕上がっています。

▲機内誌には「ご自由にお持ち帰りください」の文字が入っていました

また、フライト後に機内誌を持ち帰りたい勢にも朗報！ AIRDOではFSC同様に機内誌の持ち帰りが可能なんです。こちらもLCCとの大きな違い。「結局読み終わらなかった…」なんて場合でも安心。じっくり自宅で読み込めますよ。

なお、今回出発約1週間前にチケットを入手しましたが、FSCの各エアラインは軒並み片道3万円前後のところ、AIRDOは約1万5000円前後。午前中の11時台の便だったので、比較的リーズナブルに予約できました。広いシートに北海道の味わいを楽しめるドリンクの提供、さらにこだわりの機内販売に、預け入れ荷物20kgまでOK、しかもお手頃価格。北海道を訪れる際の選択肢のひとつとして活用するしかありませんね！

＜取材・文／相川真由美＞

相川真由美｜エディター／ライター。ライフスタイル系雑誌の編集アシスタントを経て、IT系週刊誌・月刊誌で約10年以上編集者として刊行にたずさわる。現在は、フリーの編集記者として国内外のテーマパークやエンタメ、ならびに観光、航空関連の取材・インタビューを中心に執筆中。

