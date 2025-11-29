『ベストアーティスト2025』乃木坂46、“ほぼ全員”の36名でパフォーマンス 「まさに圧巻」と反響
乃木坂46が29日放送の音楽特番『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）に出演し、“ほぼ全員”となる36名で39thシングル「Same numbers」を披露した。
【写真】“ほぼ全員”の36名で生出演した乃木坂46
この日は、インフルエンザ療養中の4期生・矢久保美緒と、学業のため活動休止中の6期生・小津玲奈を除く全メンバーが出演。26日・27日に行われた3期生・久保史緒里の卒業コンサートで着用していた黒を基調とした衣装でのパフォーマンスとなった。
総勢36名がステージいっぱいに広がり、一糸乱れぬダンスを見せる姿に、視聴者からは「まさに圧巻」「人数多いと迫力と華やかさが増すね」「すっごい綺麗でした！」といった声が寄せられていた。
