£Ê£Æ£Á¡¦µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡¡2035Ç¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×àÆü´Ú¶¦ºÅáÊóÆ»¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤â¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢´Ú¹ñÂ¦¤¬¿Ê¤á¤ë£²£°£³£µÇ¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Æü´Ú¶¦ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥«¥Ê¥ÀÀï¡ÊÄ¹ºê¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿£²£°£³£µÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Æü´Ú¶¦ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ï¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ï¾·Ã×¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ê¤òµó¤²¤¿¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤À¤±¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤È¤«À°¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤¬¤¤¤¤¤«¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µÜËÜ²ñÄ¹¤ÏÆü´Ú¶¦ºÅÁ°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££³£µÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¾·Ã×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ï»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢´Ú¹ñÂ¦¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶¦ºÅ¤â°ì¤Ä¤Î·Á¡££×ÇÕ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ã±ÆÈ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤·¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¾ï¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢£×ÇÕ¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¹ñºÝÂç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢±¿±Ä¤ÎÂÎÎÏ¤Ã¤Æ¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñºÝÂç²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶¦ºÅ¤Ë¤·¤íÃ±ÆÈ¤Ë¤·¤í¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î³«ºÅ¼Â¸½¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£