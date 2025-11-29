　11月25日～28日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<6862> ミナトＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　　750　　 1235　　64.7　 11/28
<6538> ディスラプタ　東Ｓ　 26/ 3　　　496　　　720　　45.2　 11/25
<8955> Ｊプライム　　東Ｒ　 25/12　　 7542　　 9400　　24.6　 11/28
<5282> ジオスター　　東Ｓ　 26/ 3　　 1150　　 1320　　14.8　 11/28
<7804> Ｂ＆Ｐ　　　　東Ｓ　 25/10　　　631　　　709　　12.4　 11/25

<146A> コロンビア　　東Ｓ　 25/12　　 4203　　 4720　　12.3　 11/27
<262A> インターメス　東Ｐ　 25/12　　 5495　　 5977　　 8.8　 11/25
<5992> 中発条　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 3000　　 3250　　 8.3　 11/28
<4840> トライアイズ　東Ｇ　 25/12　　　354　　　366　　 3.4　 11/26
<8958> グロバワン　　東Ｒ　 26/ 3　　 3832　　 3869　　 1.0　 11/28

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

株探ニュース