今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/25～11/28 発表分)
11月25日～28日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6862> ミナトＨＤ 東Ｓ 26/ 3 750 1235 64.7 11/28
<6538> ディスラプタ 東Ｓ 26/ 3 496 720 45.2 11/25
<8955> Ｊプライム 東Ｒ 25/12 7542 9400 24.6 11/28
<5282> ジオスター 東Ｓ 26/ 3 1150 1320 14.8 11/28
<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ 25/10 631 709 12.4 11/25
<146A> コロンビア 東Ｓ 25/12 4203 4720 12.3 11/27
<262A> インターメス 東Ｐ 25/12 5495 5977 8.8 11/25
<5992> 中発条 東Ｓ 26/ 3 3000 3250 8.3 11/28
<4840> トライアイズ 東Ｇ 25/12 354 366 3.4 11/26
<8958> グロバワン 東Ｒ 26/ 3 3832 3869 1.0 11/28
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
株探ニュース