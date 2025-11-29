40・50代が毎日履きたい「黒ブーツ」→【グローバルワーク】に売ってた！

重厚感のあるカラーがリュクスなムードを演出。一点投入でコーデを格上げできそうな「黒ブーツ」。今回は【グローバルワーク】から、軽量・防水・晴雨兼用といった機能が備わった厚底ブーツと、履き心地が良さそうで、トレンド感アップも狙えるスエード調ブーツをご紹介。ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうな黒ブーツは、ミドル世代の冬コーデの相棒になる予感。

大人気だった厚底ブーツがアップデートしてカムバック！

【グローバルワーク】「エアかる晴雨兼用ボリュームソールブーツ」\6,990（税込）

公式ECサイトによると「昨年大人気だった」というブーツは、ボリューム感のある厚底デザインがトレンドライクな足元を演出。軽量設計 & 「4cmの浸水に4時間耐える」という防水性に加え、今シーズンは「晴雨兼用」にアップデートして登場。天候に左右されずおしゃれを楽しめそうなブーツは、毎日のお出かけにヘビロテしそうです。

この冬マネしたい大人可愛いブーツコーデ

高級感のあるレザー調素材で作られている黒ブーツは、大人コーデと相性バッチリ。40代のこちらのスタッフさんは、キャミワンピにシャギーカーディガンを羽織って大人可愛い着こなしに。足元は黒ブーツでキリッと引き締めて甘さをセーブ。上品に華やぐボルドーカラーのボストンバッグをアクセントにプラスするのも、おしゃれ見えのポイントになりそう。

楽ちんおしゃれを楽しめる最旬スエード調ブーツ

【グローバルワーク】「らくっション撥水ストレッチローヒール」\7,590（税込）

あたたかみのあるスエード調素材が、冬ムードもトレンド感も盛り上げる黒ブーツ。ストレッチ素材やクッションインソールを使用し、履き心地の良さにこだわって作られているのが特徴です。ヒール3.7cm（Mサイズ）で、さりげなくスタイルアップを狙えるのも嬉しいポイント。

大人に似合う今っぽテイストミックスコーデ

フェミニンなプリーツスカートにカジュアルなボアブルゾンを合わせた、最旬テイストミックスコーデ。足元は黒ブーツでモードに決めれば、大人に似合う着こなしに仕上がりそう。スッキリとしたフォルムの黒ブーツを合わせると、ワイドパンツやロングスカートといったボリュームボトムスも、バランスよく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：mana.i