オンオフ使える！ 40・50代が【ハニーズ】で買いたい♡「やわらかバッグ」

40・50代のコーデに取り入れやすいのは、ナチュラルで主張しすぎず、スタイリングが上品にまとまるバッグ。やわらかな質感なら、重た見えしがちな冬コーデの印象を変えてくれるかも。【ハニーズ】から登場している「やわらかバッグ」は、日常使いしやすいシンプルさとしなやかさ、実用性の高さが魅力。きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうです。

シンプルな見た目にA4サイズ対応でオンオフ使えそう！

【ハニーズ】「やわらか多ポケットトート」\2,980（税込）

A4が入る縦型フォルムのトートバッグ。シンプルな見た目だから、デイリーだけでなく通勤や参観日などマルチに役立ってくれそうです。多ポケット仕様にマチつきデザインで、見た目以上に荷物が入りそうなのも魅力。約540gと軽量設計なのも使いやすさのポイントです。

ころんとしたフォルムが愛らしさを感じさせるバッグ

【ハニーズ】「やわらかハンドバッグ」\2,980（税込）

丸みのあるフォルムが優しげな印象のハンドバッグ。やわらかなレザー調素材を使っていて、きれいめにもカジュアルにも馴染みそう。ショルダーストラップが付属された、肩掛けもできる2WAY仕様で、シーンに合わせて持ち方を変えられるのも便利なポイント。小ぶりながらも開口部はファスナーつきで、防犯面でも安心して使えそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M