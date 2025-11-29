中日・上林誠知 バンテリンDにホームランウイング新設で何が変わる？「今年なら17本塁打→20本以上」
中日の上林誠知外野手（30）が、東海テレビの「ドラHOTpress」に出演。来季バンテリンドームに設置されるホームランウイングについて言及した。
移籍2年目は134試合に出場して打率・270、27盗塁、本塁打はチーム2位の17本を記録した。
上林は「ケガせず試合に出ればそれなりに結果は残せると思っていた」と、振り返った。
とくに17本塁打は長打不足のチームにあって救世主となった。それでも上林は「過去（2018年）22本があるんで。でもバンテリンドームで17本はほめてあげたい」と笑顔を見せた。
バンテリンドームは来年からホームランウイングが設置される。ソフトバンクでは福岡ドーム（現みずほペイペイドーム）にホームランテラスが誕生した2015年に1軍デビュー。
中日OBの山本昌氏から「ホームランウイングでどう変わる？」と聞かれ、上林は「気持ち的に楽になると思います。あまり振らなくても入るイメージがプラスに働く」と説明。
今年の打撃でもしホームランウイングがあれば？と聞かれ、「20本は絶対超えると思います」と答えた。