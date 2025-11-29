スリッパだけは富豪レベルな私が激推しする「リカバリーウォームサンダル」
自慢じゃないですが、私はめちゃくちゃ良いスリッパを履いて生活しています。スリッパの価格だけでいえば、富豪レベルなんじゃないかと思っているほど。
どんなスリッパを履いているのかというと、TENTIALの「リカバリーサンダルウォーム 冬用」です。
足元からリカバリーするってどんな感覚なんだろう、と好奇心に突き動かされてポチったのが約2年前。履いた瞬間に「もう2度と他は履けない…！ 」と惚れて、以来スリッパだけは妥協しなくなりました。
前置きが長くなりましたが、そんな愛用アイテムの最新モデルが、Amazonブラックフライデーで10%オフになっています。10%とはいえ、少しでもお得に手に入れてほしいのでアピっておきます。
スリッパにも外履きにも
「リカバリーサンダルウォーム 冬用」は、室内でも外履きでも使えます。インソールは土踏まずを持ち上げてくれるアーチサポート機能を採用。クッション性が高いから歩きやすいし、サポートされているのをしっかりと感じられます。
疲れて帰ってきてスリッパに履き替えると、足が解放されたような気持ちよさを感じられるんですよね。
スリッパを履きたくて家路を急ぐ
履かないよりも履いた方が心地いい。そう実感できるから、早く家に帰りたくなります。
アッパーに中綿が入っているからとにかく暖かいし、厚めのソールクッションが衝撃を吸収してくれるのか、歩くのが快適なんです。
1日中歩き回ってクタクタになって帰ってきた日に、このスリッパに履き替えたときの幸福度の高さは、何にも代え難いと思っています。
あと、屋外を歩くことも想定されているので、滑りにくくなっていることとか、ソールが汚れても拭き取れば簡単にきれいになることも好きなポイントです。
高いけれど、すぐにヘタってしまうわけでもないし、個人的にはこれ以外は興味ないってほど好き。高いからこそ、セール期間中にゲットしてください。
Source: TENTIAL, Amazon