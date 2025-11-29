仮面ライダーヴラムに新フォーム ゼリーカスタムノアールに ニエルブが生み出すメガネを掛けた「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」で変身
東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信されるTTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』に、「仮面ライダーヴラム」の新フォームのゼリーカスタムノアールが登場。主演の庄司浩平（ラーゲ9／仮面ライダーヴラム役）からのコメントも到着し、キービジュアル＆新予告も解禁となった。
【動画】仮面ライダーヴラムに新フォーム ゼリーカスタムノアールに 30秒特報が解禁
『仮面ライダーガヴ』の“if”を描く、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』。テレビシリーズとは異なるルートをたどったTTFCオリジナルのスピンオフに、仮面ライダーヴラムの新たなフォームが登場。その名も「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」。ニエルブが再検証の過程で生み出すこととなった「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」を使用して変身する。ミルクをかけたコーヒーゼリーのような外見が特徴的。甘いだけではなく、ビターなコーヒーゼリーから生まれたこのフォームは果たしてどのような能力を持っているのか？
物語の鍵を握る「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」と「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」が登場するキービジュアルと30秒の新たな予告編を解禁。本作では、ニエルブが再検証する「ヴラムが赤ガヴ側に寝返らなかった“if”ストーリー」が描かれる。人間界に送り込まれたラーゲ9の真の目的を察し画策するニエルブ。分岐していく世界で生まれた「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」の姿は必見だ。
配信日は12月21日に決定。TTFC会員限定で午前10時ごろよりライブ配信、同日午前10時30分から会員見放題配信を開始となる。
■庄司浩平コメント
本作は『仮面ライダーガヴ』のWhat If、有り得たかもしれないラーゲ9の道を描きます。ショウマたちと出会って気づいた、誰かを守るために戦う意味。人間界で過ごして知った、人間との温かいつながり。それらを知らないまま、復讐心のみで突き進む男と蛇のような目で見つめる観察者の物語です。ぜひTTFCでお楽しみください。
【あらすじ】
弟・コメルの仇を探すという真の目的を隠しつつストマック社でアルバイトをするラーゲ9。その手掛かりが掴めない中、ヴラスタムギアを渡され仮面ライダーへと変身を遂げる。さらにニエルブはあるヒントをもとに、「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」の開発にとりかかり…。ほんの少しの違いで分岐していく物語…。ニエルブが再検証する“if”のルートで、仮面ライダーヴラムがたどる結末は？
