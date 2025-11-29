『仮面ライダーヴラム ルートストマック』グッズの発売が決定 ツインアクリルスタンドなど
東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信されるTTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』に、「仮面ライダーヴラム」の新フォームのゼリーカスタムノアールが登場。主演の庄司浩平（ラーゲ9／仮面ライダーヴラム役）からのコメントも到着し、キービジュアル＆新予告も解禁となった。
【画像】『仮面ライダーヴラム ルートストマック』 ツインアクリルスタントド
『仮面ライダーガヴ』の“if”を描く、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』。テレビシリーズとは異なるルートをたどったTTFCオリジナルのスピンオフに、仮面ライダーヴラムの新たなフォームが登場。その名も「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」。ニエルブが再検証の過程で生み出すこととなった「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」を使用して変身する。ミルクをかけたコーヒーゼリーのような外見が特徴的。甘いだけではなく、ビターなコーヒーゼリーから生まれたこのフォームは果たしてどのような能力を持っているのか？
物語の鍵を握る「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」と「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」が登場するキービジュアルと30秒の新たな予告編を解禁。本作では、ニエルブが再検証する「ヴラムが赤ガヴ側に寝返らなかった“if”ストーリー」が描かれる。人間界に送り込まれたラーゲ9の真の目的を察し画策するニエルブ。分岐していく世界で生まれた「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」の姿は必見だ。
配信日は12月21日に決定。TTFC会員限定で午前10時ごろよりライブ配信、同日午前10時30分から会員見放題配信を開始となる。
さらに『仮面ライダーヴラム ルートストマック』グッズの販売が決定。おなじみの「ツインアクリルスタンド」やキービジュアルをデザインした「Tシャツ」など、豊富なラインアップになっている。TTFCでは、12月4日からTTFC会員限定先行販売の受注を開始。TTFC限定購入特典として「限定プロフィールアイコン」を配布予定となる。一般販売は、12月19日から仮面ライダーストアにて開始。さらに、仮面ライダーストアでは、12月19日より、買物した人に先着で「仮面ライダーヴラム ルートストマック」キービジュアルデザインのミニフライヤーを配布予定となる。
■商品ラインアップ
クリアファイル：550円
シーンブロマイドセット：1800円
ツインアクリルスタンド 仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール／ラキア・アマルガ：1650円
フォンタブ＋ストラップセット：1650円
メインビジュアルTシャツ（サイズ：M／XL）：4400円
どっプリンゴチゾウ デザインTシャツ（サイズ：M/XL）：4400円
ぷるゼリーノアールゴチゾウ デザインパーカー（サイズ：M／XL）：7700円
どっプリンコインケース：2200円
ダイカットステッカーセット：770円
トートバッグ：2100円
■庄司浩平コメント
本作は『仮面ライダーガヴ』のWhat If、有り得たかもしれないラーゲ9の道を描きます。ショウマたちと出会って気づいた、誰かを守るために戦う意味。人間界で過ごして知った、人間との温かいつながり。それらを知らないまま、復讐心のみで突き進む男と蛇のような目で見つめる観察者の物語です。ぜひTTFCでお楽しみください。
