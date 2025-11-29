ミセス大森元貴“メンバーにも見せたことない姿”公開に踏み切った理由とは
【モデルプレス＝2025/11/29】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が29日、都内で開催された『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』舞台挨拶に出席。大森が、楽曲制作の風景を公開した理由を明かした。
【写真】ミセス「大切なお知らせ」配信の姿
本イベントは、ミセス史上最大規模のスケールの10周年ライブを映像化したライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の2本立て上映の間に行われた。
ドキュメンタリーの映画化について、大森は「映画の尺や規模じゃないと表現できないことだったり、ディテールが伝わりにくいことってたくさんありますし、何よりもチームがちゃんと我々の出来事だったりを遜色なく届ける覚悟というか、愛情をすごく感じたので。映画化として届けて間違いないだろうなって」とコメント。また「多くの人に見ていただきたい。昨今は楽曲だったり、いろんな形で我々を知っていただける機会っていうのが増えたと感謝しているんですけど、同時に奥行きをしっかり見せていくっていうことをしていかないと。この人たちも生き物なんだなっていうのが伝わる機会になるといいなと思って、踏み切りました」と明かした。
楽曲制作の風景も映していることについて、藤澤は「何で？っていう話はしましたね。今の今まで、どこでとかではなくて、僕らメンバーにも0から曲を作る瞬間っていうのは見せたことがないですし、僕たちは何よりも音楽、元貴が作る楽曲を大切にして活動しているわけじゃないですか」と発言。「フェーズ2に入ってからは特にいろんな活動、いろんな方面でアプローチしている部分はありますけれども、何よりも元貴が書く楽曲を大切にしてやってきているので。その根幹の部分を見せるっていうのは、どういうことなんだろうっていう。そこは元貴と監督さんで話し合ったうえで僕らにも来たので、その元貴の覚悟みたいなものは、計り知れなくて分からなかったですね。正直。それくらい凄いことでした」と振り返っていた。
大森は「僕も人であって、魔法を決して使っているわけでもないし、いろんなものをすり減らして、いろんなものを考えて、全部に対して。今回は『Variety』っていう楽曲ですけれども、今までリリースした100何十曲あるのかな？全部それぞれにストーリーがあって、それぞれに今回の楽曲はこういう風に作ったけど、一概には言えない作り方とストーリーがあるっていうこととか…」とコメント。そして「洋服もそうだけど『手作業で職人が刺繍をしています』って言われると、すごくいろんな思いが詰まって人が紡いでいるものなんだなって思えるように、楽曲もそれぞれストーリーがあってちゃんと血が通っていると思うと、違う聞こえ方がしたり。これからの我々にとって、失うものもきっとあるけど、きっと得ることもたくさんあるような決断なのかなと思って、僕はオッケーを出しましたね」と明かした。
若井は作曲風景について「作曲途中から見せていただくっていうことはあったんですけど、本当に0から1、曲が生まれる瞬間というか、そこは見たことなかったので、本当に見せていいのかっていうのは最初は思いましたけど、改めて見てみて、大森元貴ってすごいんだなって、メンバーとしても思いましたし、改めて尊敬するなっていう風に思いましたね」と感慨。大森のすごいと思う部分を聞かれた若井は「スピードを重視しているとかじゃなくて、ちゃんと一つ一つに命を吹き込んでて、命を削っていて、曲を生み出しているんだって、映像を通してですけど、見て。やっぱり、すごいなって。月並みですけど思いましたね」と答えていた。
◆大森元貴、楽曲制作の風景公開に至った理由
