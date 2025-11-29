日本テレビ「ベストアーティスト２０２５」が『音楽の旅〜Ｍｕｓｉｃ ｊｏｕｒｎｅｙ〜』をテーマに２９日、放送され、高橋海人（Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ）が市川團十郎、ＲＩＥＨＡＴＡらとともに第２部のオープニングでパフォーマンスを披露した。

『２５回記念特別企画 ベストアーティスト２５回記念ＳＰメドレー』では、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの「イケナイ太陽」（０７年）に続き、大塚愛が「ＰＥＡＣＨ」（０７年）をキュートに熱唱。羽鳥慎一、市來玲奈とともに司会を担当したバカリズムも「３０代の頃を思い出して、じゅわ〜んときましたね」と語った。

ＳＮＳ上でも「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥからの大塚愛とかアツすぎた」「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥも大塚愛も青春すぎる」などの声が。さらに「大塚愛あれで４３歳… やびゃあ」「４３歳に見えないｗｗ 変わらず可愛いのに驚く」「４３歳まじか！ 相変わらず可愛いな！」「大塚愛若すぎない！？ｗｗｗ 記憶の中の大塚愛と何も変わってないんだけど」「大塚愛いまだに可愛いし歌声変わってなくて感動」「大塚愛 泣く」「カメラ目線いっぱいで可愛かった」「懐かしすぎるしかわいい」「大塚愛さん良かったなあ ＰＥＡＣＨはノリノリ曲のはずなのに、何故か涙の方が溢れ出てきた」などの声が次々に書き込まれている。