　日本テレビ

写真拡大

　日本テレビ「ベストアーティスト２０２５」が『音楽の旅〜Ｍｕｓｉｃ　ｊｏｕｒｎｅｙ〜』をテーマに２９日、放送され、高橋海人（Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ）が市川團十郎、ＲＩＥＨＡＴＡらとともに第２部のオープニングでパフォーマンスを披露した。

　『２５回記念特別企画　ベストアーティスト２５回記念ＳＰメドレー』では、ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥの「イケナイ太陽」（０７年）に続き、大塚愛が「ＰＥＡＣＨ」（０７年）をキュートに熱唱。羽鳥慎一、市來玲奈とともに司会を担当したバカリズムも「３０代の頃を思い出して、じゅわ〜んときましたね」と語った。

　ＳＮＳ上でも「ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥからの大塚愛とかアツすぎた」「ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥも大塚愛も青春すぎる」などの声が。さらに「大塚愛あれで４３歳…　やびゃあ」「４３歳に見えないｗｗ　変わらず可愛いのに驚く」「４３歳まじか！　相変わらず可愛いな！」「大塚愛若すぎない！？ｗｗｗ　記憶の中の大塚愛と何も変わってないんだけど」「大塚愛いまだに可愛いし歌声変わってなくて感動」「大塚愛　泣く」「カメラ目線いっぱいで可愛かった」「懐かしすぎるしかわいい」「大塚愛さん良かったなあ　ＰＥＡＣＨはノリノリ曲のはずなのに、何故か涙の方が溢れ出てきた」などの声が次々に書き込まれている。