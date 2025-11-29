ミセス、10周年ライブ映画化の背景 大森元貴がメンバーに感謝「愛情に満ちたチーム」
【モデルプレス＝2025/11/29】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が29日、都内で開催された『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』舞台挨拶に出席。10周年ライブをライブフィルム化した背景について語った。
【写真】ミセス「大切なお知らせ」配信の姿
本イベントは、ミセス史上最大規模のスケールの10周年ライブを映像化したライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の2本立て上映の間に行われた。
『〜FJORD〜』をライブフィルム化した背景について、大森は「アニバーサリーでメジャーデビュー10周年の大事なライブですので、多くの人にぜひ見てもらいたいっていうのと、当日配信だったり、いろいろあったんですけども、なかなか見ることができなかった方たちもいらっしゃるという風に聞いたので、これは改めてちゃんと作品として届けるべきだなと思いました」と回想。藤澤は「自分たちのライブって、自分たちで体感できることってないよねって、ずっとメンバーで話してて」と明かし、大森は「Mrs. GREEN APPLEのライブをどうやったってもお客さんとして見れない世界唯一の3人なので」と笑顔を見せた。
また藤澤は「夏でやったライブではあるんですけれども、このライブフィルム自体が新しい体験になっているなっていうのをすごく感じたんですよね。『〜FJORD〜』に当日遊びに来たよっていう方ももちろんそうですし、あるいはライブ自体に行ったことないよっていう方でも、すごく楽しめるものになっているなと思いました」と魅力をアピールしていた。
イベント最後に大森は「この2つの作品を2025年、メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤーにこうして公開できることを、すごく嬉しく思います。そしてこの2本が持っている大義というか、意味みたいなものが、届くといいなという風に切に願っております」とコメント。「作中でも言っているんですけど、すごく愛情に満ちたチームで。2人がいなければ、僕は楽曲をこうして今日に至るまで作れていないと思います」と2人に感謝していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
