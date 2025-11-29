愛されている犬がよくする行動5選

飼い主さんに愛されている犬は、飼い主さんに対して深い愛情と信頼を寄せています。そして、その気持ちをさまざまな行動をとおして伝えてくれます。ここでは、飼い主さんに愛されている犬が見せる愛情表現や信頼の気持ちにフォーカスして、愛されている犬の特徴として紹介していきます。

1.お腹を見せて寝転ぶ

犬が仰向けになってお腹を見せる、いわゆる「へそ天」の姿勢は、信頼している相手だけに見せる行動です。

犬にとって、お腹は急所ですから、安心できない場所や信頼できない人がいる場所では決して見せることはありません。そのお腹をあえて見せるのは「ここは安全」「あなたといると安心」と思っているからこそです。飼い主さんの深い愛を感じ、信頼している証拠と言えるでしょう。

2.しっかりアイコンタクトをとる

犬が穏やかな表情でじっと飼い主さんを見つめてくるとき、それは愛情と信頼のサインです。犬同士で目を合わせる行為は本来、威嚇や緊張を意味しますが、飼い主さんに対しては「安心している」「そばにいたい」という思いのあらわれになります。

また、犬が散歩の途中や家でくつろいでいるときなど、ふとした瞬間に見つめてくることがあります。それは「今も一緒にいられて幸せ」という確認のようなものです。

そんなときは、優しく声をかけたり、微笑み返したりしてあげましょう。

3.お尻をくっつけてくる

犬が飼い主さんのお尻や足に体をくっつけてくる行動は、甘えや愛情表現のひとつです。安心できる場所として飼い主さんを選び、信頼の証として体を寄せています。

というのも、犬にとってお尻は死角ですから、信用できない相手（敵）には絶対に見せることはありません。ですから、あなたにお尻をくっつけるということは、弱点をさらしていることになるのです。逆に言えば、あなたのことを深く信頼している証なのです。

4.おもちゃを持ってくる・遊びに誘う

愛犬がお気に入りのおもちゃをくわえて足元に持ってきたり、頭を下げてお尻を上げる「プレイバウ」と呼ばれるポーズを取ったりするのは「あなたと楽しい時間を共有したい！」という愛情表現です。

特におもちゃを持ってくる行動は「これで一緒に遊ぼうよ」という遊びへの誘いであると同時に、大好きな飼い主さんへの「プレゼント」の意味合いも含まれています。

あなたを遊びに誘うのは、愛犬が日常の中でストレスなく、幸せを感じているサインであり、飼い主さんとの絆を深めたいと願っているからこそ。ぜひ、応えてあげましょう。

5.近くで眠る

犬が飼い主さんのそばで眠るのは、深い安心感と信頼のあらわれです。犬にとって眠っている時間は最も無防備な状態。そのときに、飼い主さんのすぐそばで目を閉じるということは「ここなら安全」「一緒にいると落ち着く」という気持ちの証です。

日頃からたっぷり愛情を注がれている犬は、飼い主さんの体温や気配を感じながら眠ることで安心感を得ているとも考えられます。そっと見守ってあげましょう。

犬との絆を深めるためにできること

愛犬との絆を深めるためには、スキンシップが欠かせません。優しく体を撫でたり、ブラッシングやマッサージをしたりすることで、愛犬は飼い主さんの温もりと安心感を得ます。この触れ合いの時間は、愛情を直接伝える手段にもなります。

また、短い時間でも集中的な遊びやトレーニングを取り入れましょう。「おすわり」などの指示を出し、できたら大げさなくらいに褒めることで、愛犬は喜びと自信を得て、あなたを「頼れるリーダー」として認識します。

散歩中やふとした瞬間にアイコンタクトを取るのもおすすめです。アイコンタクトは「あなたを見てるよ」というメッセージであり、お互いの感情をより理解するためのコミュニケーションになるでしょう。

まとめ

犬が飼い主さんに見せる行動は、信頼や愛情のサインです。お腹を見せて寝転ぶ、アイコンタクトを取る、お尻をくっつけてくる、おもちゃで遊びに誘う、近くで眠る、といった行動は、愛されている犬ならではの特徴です。

飼い主さんは、こうした愛犬からのサインを理解し、日常的なスキンシップや安心できる環境を整えることで、愛情を伝え、愛犬との絆を深めるきっかけにしていきましょう。