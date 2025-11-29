¡ÖÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤¬¾¾ËÜ¹ä¤«¤éÀ¾ÀîÍÚµ±¤Ë¡×5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÉüµ¢Ç»¸ü¤Ê¸µ¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¢33ºÐ³°Ìî¼ê¤ËµåÃÄOB¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¡Ö¼ã¼ê¤¬1¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤¦1¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÅðÎÝ²¦¤â³ÍÆÀ¤·¤¿À¾ÀîÍÚµ±¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤«¤é2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅðÎÝ²¦4ÅÙ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó2ÅÙ¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡21Ç¯¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤¬¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤ÏÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÚÅ·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢9·î¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀ¾Àî¤Î¥Á¡¼¥àºÆ¹çÎ®¤Ë¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Ç¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë´äËÜÊÙ»á¤Ï11·î28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÂ®Êó¡Û¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤«¤é5Ç¯¡ÄÀ¾ÀîÍÚµ±¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÉüµ¢¤Ø!!Èà¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¾ËÜ¹ä¤ÎÌò³ä¡Ä?¿·¾±¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î»×ÏÇ¤Ï?Â®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£²ó¡¢ºÆ¹çÎ®¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¾Àî¤ÎÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º´äËÜ»á¤Ïº£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÏÀâ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î³°ÌîÉÛ¿Ø¤Ë¤ÏËüÇÈÃæÀµ¡¢¿åÃ«½Ö¡¢¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡¢ÌðÂô¹¨ÂÀ¡¢º£ÀîÍ¥ÇÏ¤Ê¤ÉºÍÇ½Ë¤«¤Ê¼ã¼ê³°Ìî¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏFAÀë¸À¤·¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤âÌ³¤á¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤âÌ³¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÀ¾ÀîÍÚµ±¤È¤¤¤¦Í¥¾¡·Ð¸³¼Ô¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤¬¥Þ¥Ä¥´¡¼¡Ê¾¾ËÜ¹ä¡Ë¤«¤éÀ¾ÀîÍÚµ±¤Ë¡×¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¸ü¤ß¤òÁý¤·¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂ¸ºß¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ÀïÎÏÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÖÂåÂÇ¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¤·¡¢Ä¹ÂÇ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¤â´Þ¤á¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼ã¼ê¤¬1¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¾ËÜ¹ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê30Âå°Ê¾å¤Î³°Ìî¼ê¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Í¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¤ÎÉüµ¢¤Ï¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¿·¾±´ÆÆÄÂÎÀ©5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è½¸ÂçÀ®¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
