金融資産2500万円・43歳女性「値上がりを見るのは楽しい」株主優待で仮想通貨デビュー
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人のみ
居住地：石川県
職業：無職
年収：不明
現預金：1000万円、リスク資産：1500万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：1000万円
・日本株：400万円
・米国株：100万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、SBIグローバルアセットマネジメント＜4765＞だそうです。
100株以上の保有で「仮想通貨XRPが保有株数に応じて付与」されるとのこと。購入のきっかけについては、「面白い優待がないかと探していた。自分で仮想通貨に投資をするのは怖かったけれど、優待で取得したものならば、たとえ下落しても気にならないと思った」からだと語り、保有年数は「約5年」になると言います。
実際に優待を受け取ってみると、「（仮想通貨を）保有するための口座を開く必要があったので、当初は手間がかかるなぁと思ったものの、仮想通貨に触れるきっかけとなったことがよかったです。（仮想通貨の）価格にも興味を持つきっかけになりました。まだ利確したことがなく、運用しているだけですが、それなりに値上がりしているのを見るのは楽しい」と、日々の値動きを見守っているようです。
SBIグローバルアセットマネジメントのほかに気に入っている銘柄として、「日本トリム＜6788＞とアーバネットコーポレーション＜3242＞」を挙げています。日本トリムについては「元々、同社の電解水素水整水器のユーザーなので、（100株以上の保有で）浄水カートリッジが割引で買えるのが助かる」、アーバネットコーポレーションについては「（500株以上の保有で）QUOカードがもらえるのがいい」と、それぞれの理由を語っています。
優待銘柄を保有することについては、「優待を受け取る時には、配当金を受け取る時とはまた違ったうれしさがある。昔、オリックス（投稿時点では優待制度は廃止）でカタログギフトをもらった時は、もらう品物を家族で選んだり迷ったりと、楽しかった」とコメント。
今後は「コーヒーやアルコール飲料などがもらえる優待があれば、買ってみたい」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
