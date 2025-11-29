好き&行ってみたい「鹿児島県の商店街・市場」ランキング！ 2位「枕崎お魚センター」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「鹿児島県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：枕崎お魚センター（枕崎市）／53票鹿児島県枕崎市にある「枕崎お魚センター」は、カツオ漁で有名な枕崎港に面した直売所兼レストランです。水揚げされたばかりの新鮮なピチピチのカツオや地元の魚介類をたくさん取りそろえていて、特にカツオのタタキや刺身はその場で味わうことができます。地元の特産品や加工品も販売されており、港町の活気と新鮮な海の幸を求めて、多くの観光客や地元の人々が訪れる人気のスポットです。
回答者からは「新鮮なカツオや魚介類を直接購入できるほか、食堂で郷土料理も楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「かつおの藁焼きが美味しかったから」（30代男性／群馬県）、「ロケーションの良い場所で、ここならではの味わいを楽しめそう」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：天文館商店街（鹿児島市）／90票堂々の1位に輝いたのは、鹿児島市の中心部にある「天文館商店街」です。南九州最大の繁華街の1つで、ファッション、グルメ、雑貨などいろいろな店舗がたくさん集まっています。アーケードが整備され、天文館通や電車通りなど複数の通りから構成されています。西郷隆盛や黒豚料理といった鹿児島ならではの魅力がつまったスポットも多く、地元の文化と最新のトレンドが融合した活気ある街として、多くの票が集まりました。
回答者からは「西郷隆盛像や鹿児島市内の観光名所に近く、商店街散策と観光を一度に楽しめる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「天文館でしろくま食べて、あれやこれやと食べまわりたい」（50代男性／長崎県）、「天文館に由来する歴史ある通りで昭和レトロを感じさせる庶民的な雰囲気が素敵、市電に乗って訪れたい、イベントもいろいろ開催されていて面白そう」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)