47歳・世帯年収200万円「インフレが凄い」「年金も納められていない」と語る男性のリアルな生活実態…
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとして、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【大阪府在住、47歳男性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：主夫
・世帯年収：200万円
・家賃（住宅ローン）：2万2000円
・間取り：中古一軒家
・食費：2万円
・交際費：5000円以下
・電気代：1万円
・ガス代：6000円
・水道代：5500円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「インフレが凄くて、かなり家計が苦しい。特に米の値段がキツいと思います。今は私が働けていないので、早く働いて、もう少しゆとりのある生活をしたいと考えています」
願望は、月に一度でいいので都会に出掛けて外食がしたいそう。長年、年金を納められていないため、老後でも働けるような環境を作っていきたいと言います。
「とにかく、外出しないようにしています。食料品などは特価品だけを購入して、食費を切り詰めて、無駄遣いしないようにしています」
現在は仕事に就いていないこともあり家計が苦しく、とりわけ米代に大きな負担を感じている男性。老後でも働こうとしている意欲が、厳しい状況を打開する糸口になるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
