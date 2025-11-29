timelesz原嘉孝（30）が29日、都内で、初主演となる映画「初恋芸人」（12月19日公開、夏目大一郎監督）先行プレミア試写会舞台あいさつに出席した。

同作はUMA（未確認生物）研究家としても活躍する小説家、中沢健氏の同名小説が原作。原演じる、売れないピン芸人佐藤賢治の切ない初恋を描いた物語。

初主演作は「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭」でヌーヴェル・エトワール賞ベル・アクトル賞を受賞。この日、同作プロデューサーらからトロフィーを贈呈された。

「トロフィーだ。うれしい」と子どものように喜びを口にした原だったが、「こういう賞をいただき光栄です。それと同時に僕だけではなく、スタッフの皆さんたちの力があっての受賞です」と大人なコメント。

「映画はパワーのあるエンタメ」と表現し「たった2時間で見た人の明日に影響を与えられる。僕が役を生きることで何か1つでも心に持って帰ってもらえるものがあれば幸せだと思う」と語った。

「これがスタートと思って、もっと映画界を引っ張っていけるような役者に将来なれるように日々精進していきたい」と意気込んだ。初主演作での栄誉ある賞の受賞を「僕の人生にとって最高の1ページになりました」と感謝し、会場から祝福の拍手が起こった。