À¾»³Êþ²Â½÷Î®Æó´§¡¢·ëº§¸å½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»ØÎØ¥¥é¤ê¡¡ÎÁÍýÃ´Åö¤ÏÉ×¡Ö»ä¤Ï¿²Å¾¤ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù²á¤®¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¾´ý¤ÎÀ¾»³Êþ²Â½÷Î®Æó´§¡áÇòÎè¡¢½÷Î®²¦¾¡á¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÇòÎè¡¦½÷Î®²¦¾¡¡ËÉ±Ò½Ë²ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¥¥é¤ê¡£²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¡¢Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢²ñ¼á¤·¾Ð¤ß¤âÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤Î¸ý¤Ç¤Ï·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤«¤Í¤¿¸ÍÊÕÀ¿¼·ÃÊ¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î¾¡ÉéÈÓ¤ÎÏÃÂê¤Ç¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ª²È¤Ç¤Ï¡ÄÎÁÍý¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿·º§À¸³è¤ÎÏÃÂê¤ËÍ¶Æ³¡£À¾»³¤Ï¡Ö¡ÊÉ×¤¬¡Ë¹¥´ñ¿´¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç²¿¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¿²Å¾¤ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¤í¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ê¼êÎÁÍý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤ä¤Ä¸À¤¦¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡ÄËèÆü°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù²á¤®¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ«¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£Ä«¤«¤é¤ª¤ß¤½½Á¡¢¤´ÈÓ¡¢¾Æ¤µû¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹¬¤»È¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¤ÎÂ¾¡¢²Æº¢¤«¤é»ô¤¤»Ï¤á¤¿¥»¥¥»¥¤¥¤¥ó¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¯¥¤¥º¡¢¥È¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¡¢ÇòÎèÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè£´¶É¤Î²òÀâ¡¢´äÂ¼ÑÛÂÀÏ¯»ÍÃÊ¤È¤ÎÁá»Ø¤·¾¡Éé¤ÈÌó£³»þ´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¡Ö·ëº§¤ò¤·¤Æ¿§¡¹¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¾´ý¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£