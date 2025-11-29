◆東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合 六大学オールスター東西対抗▽チームＥａｓｔ４―１チームＷｅｓｔ（２９日・神宮）

東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合となる六大学オールスターが神宮で行われ、巨人からドラフト２位指名された早大・田和廉（たわ・れん）投手がチームＥａｓｔの一員として登板し１回を無失点に抑えた。

４―１の８回、８番手で登場。法大の今泉秀、東大の杉浦、明大の光弘を３者連続変化球で空振り三振に打ち取り、“大学ラスト登板”を締めた。

３つ目のアウトを取った後、周囲の「アウトカウントを間違えているんじゃないか」という目をよそに１人だけベンチに戻らず。その理由は次に登板する、早大で同僚だったチームＷｅｓｔ・香西一希投手（３年＝九州国際大付）にボールを直接渡すためだった。ゆっくりとマウンドに向かってきた後輩に「『早く来い』と思いながら待っていました」と笑ったが、つかの間の２人だけの時間を楽しんだ。

新主将を務める香西を「悩みとか難しい部分も出てくると思うし、早稲田の歴史であったり背負う部分もあると思う」と思いやった田和。「リリーフか先発か分からないけど、与えられたところでしっかりプレーで活躍してほしいなと思います」とエールを送った。