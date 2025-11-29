【49歳、夫も子も捨てました】息子のヘルプには応えられない「ごめん…！」＜第7話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第7話 息子からの電話
【編集部コメント】
うーーん……セイヤさん、いくらなんでもそれは都合が良すぎやしませんか？ お父さんの再婚相手と一緒に暮らすと自分で言ったのに、うまくいかないからって自分で離れることを選んだ母親のもとに戻ろうとするのは、少し都合が良すぎるように感じます。ただ単に世話をしてくれる人を探しているだけにしか見えませんよ？ そして元旦那さんも、さらに今回は元お義母さんまでも出てきて、揃ってマイさんに「お前は母親だろ？」なんて……どの口が言ってるんですか？ 「お前は父親だろ？」「不倫なんてして恥ずかしくないのか？」とマイさんに言い返してもらいたいですが、マイさんはそんなことを言える性格ではありません。もしかしたら相手の意向を「仕方ない」で飲み込んでしまうのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
