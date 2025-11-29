ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が29日、福岡県小郡市の小郡市野球場で開催された野球教室「ベースボールキッズ2025」で、2011年に本多雄一内野守備走塁兼作戦コーチ（41）が記録した60盗塁を目指す意欲を示した。

「どうしたら足が速くなるんですか」―。この日、ノックをしながら子どもたちと会話すると、何度も質問をぶつけられた。それほど子どもたちは興味津々だった。

今季は90試合に出場し、打率2割8分6厘、2本塁打、36打点、35盗塁の成績を残し、3年連続4度目の盗塁王と2年連続2度目のベストナインを受賞した。ただ「（膝や腰などの）けがもあったりコンディションが良くなかったりして走れない時もあった」。満身創痍（そうい）で戦い続けた。

そんな中、目標とするのは本多コーチが2011年に記録した60盗塁だ。周東の過去最多盗塁は20年の50。「1年を通して、60を目標にしてやっていきたい」と意気込む。

そして打撃にも欲を見せた。「最多安打、首位打者あたりは狙ってというか、終わった時に取れたらいい」。複数の故障に悩まされた今季の経験を生かし、プロ9年目の来季はもっとグラウンドで暴れるつもりだ。（浜口妙華）